صحيفة إسبانية تكشف عن اقتراب صلاح من التعاقد مع ريال مدريد

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن لاعب ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح بات قريبا من التعاقد مع نادي ريـال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن صلاح طلب الحصول على الرقم 11 في ريـال مدريد، والذي يحمله ماركو أسيسنسيو في صفوف الفريق منذ رحيل غاريث بيل الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة، إن رئيس ريـال مدريد اجرى اتصالا هاتفيا مع صلاح للتفاوض معه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللاعب ضمن اهتمامات رئيس نادي برشلونة الجديد خوان لابورتا.

وأضافت أن لابورتا يأمل في التعاقد معه في حال رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي يعاني منها النادي الكتالوني تقف عائقا أمام انضمام المصري إلى البلوغرانا.

وبات رحيل محمد صلاح عن ليفربول شبه مؤكد، حيث يشعر بوصوله إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في النادي الإنكليزي، وعلاوة على ذلك، لانهيار علاقته مع المدير الفني الألماني يورغن كلوب.