Posted on by

صحيفة إسبانية تكشف عن اقتراب صلاح من التعاقد مع ريال مدريد

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن لاعب ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح بات قريبا من التعاقد مع نادي ريـال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن صلاح طلب الحصول على الرقم 11 في ريـال مدريد، والذي يحمله ماركو أسيسنسيو في صفوف الفريق منذ رحيل غاريث بيل الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة، إن رئيس ريـال مدريد اجرى اتصالا هاتفيا مع صلاح للتفاوض معه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللاعب ضمن اهتمامات رئيس نادي برشلونة الجديد خوان لابورتا.

وأضافت أن لابورتا يأمل في التعاقد معه في حال رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي يعاني منها النادي الكتالوني تقف عائقا أمام انضمام المصري إلى البلوغرانا.

وبات رحيل محمد صلاح عن ليفربول شبه مؤكد، حيث يشعر بوصوله إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في النادي الإنكليزي، وعلاوة على ذلك، لانهيار علاقته مع المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close