بمناسبة ذكرى إنتفاضة آذار ( التي صادفت شهر شعبان في عام ) 1991 ضد الطغيان :

كتاب عذاب بلا نهاية Endless Torment و ما أعقبها من الكوارث من إصدار منظمة هيومان رايتس ووج ( مراقبة حقوق الإنسان ) Human Rights Watch و مراجعة و ترجمة #الدكتور_صاحب_الحكيم فصول كتاب “عذاب بلا نهاية” إصدار منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومان رايت ووج” باللغة الإنكليزية ، في 233 صفحة إصدار مؤسسة المنار في لندن الذي يذكر تفاضيل وافية عن الإنتهاكات الفضيعة التي تعرض لها العراقيون ( و العراقيات) … المنتقضون ، من قبل نظام #صدام_المجرم #حزب_البعث ‫#حزب_البعث | Facebook‬ Xem về ‎#حزب_البعث‎ trên Facebook. Facebook trao cho mọi người quyền chia sẻ và mở rộng và kết nối thế giới. الفاشي ، فصول الكتاب : تنويه الخلاصة التوصيات المقدمة الموانع التي تحول دون مراقبة حقوق الإنسان في العراق كشف الإنتهاكات السابقة القسم الأول إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الإنتفاضة النازحون العراقيون في خطر شمال العراق الذي يسيطر عليه الثوار النظام و الفوضى بعد الإنتفاضة مذبحة الجنود العراقيين في السليمانية الصليب الأحمر يزور الجنود العراقيين الحصار الإقتصادي الذي تفرضه سلطات بغداد غموض تواجد الأمم المتحدة المستقبلي إزياد المخاوف من المتسللين الأهوار المدن التي أصبحت هدفا للإضطهاد كركوك إستغلال النزوح النجف و كربلاء معاقبة الشيعة القسم الثاني إنتفاضة آذار 1991 المقدمة طبيعة الإنتفاضة الجانب القانوني للإنتفاضة الإنتهاكات التي أرتكبها المنتفضون سياسة أمريكا القسم الثالث الإنتفاضة في الجنوب البصرة النجف كربلاء القسم الرابع الإنتفاضة في الشمال طوزخرماتو كركوك كردستان هجمات على اللاجئين