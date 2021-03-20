مع بدء الامتحانات.. التربية تشن هجوما لاذعا للمعترضين: ليسوا طلابا!

قالت وزارة التربية، السبت، ان المعترضين على موعد الامتحانات ليسوا “طلابا“، وانما “مثيري فوضى”.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في حوار متلفز ، (20 آذار 2021)، ان “الذين اعترضوا على موعد الامتحانات الجديد ليسوا طلابا وانما إشخاصا يحاولون إثارة الفوضى أو أي شيء من هذا القبيل“. واضاف فاروق، ان “الطلبة لم يكونوا في عطلة رسمة أو ربيعية، وانما التواصل مستمر معهم”، مشيرا الى “وجود يوم تفاعلي واحد في جميع المدارس، ورفع هذا اليوم في 18 من الشهر الماضي وتحول إلى الكتروني أسوة ببقية الأيام الخمسة من الأسبوع”.

واوضح انه “منذ بداية شباط هناك مراجعة يومية للمناهج الدراسية، مما يجعل الطالب أكثر استعدادا لتأدية الامتحانات بشكل جيد”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة التربية عن توجه طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون لإداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان ان “الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلا عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية”.

وأعربت الوزارة عن “شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة”.

واملت الوزارة وفقا للبيان “بأن يحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بذلت من قبل الأسرة التربوية، مؤكدة ان اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب”.

N.A