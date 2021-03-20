نائب’كردي’ يتحدث عن انهيار مفاجئ لمفاوضات بغداد وأربيل

تحدثت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني، الكردستاني، ريزان شيخ دلير، عن ’انهيار’ مفاجئ، في المفاوضات الجارية بين وفد إقليم كردستان، وبغداد، بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية، فيما أشارت إلى أن الاجتماعات متواصلة لغاية الآن، نافية في الوقت ذاته انسحاب الوفد الكردي، عن تلك المفاوضات.

وقالت شيخ دلير في تصريح لـ”ناس” (20 آذار 2021) إن “الاتفاق الذي أبرم مساء أمس، بين الوفد الكردي، والكتل الشيعية، تعرض إلى الانهيار، لأسباب مفاجئة، وكأننا نشهد لعبة الحية والدرج، كما هو الحال في كل مرة، عندما تُنسف الاتفاقات بين الطرفين”، مشيراً إلى أن “سبب انهيار هذا الاتفاق ما زال مجهولاً لغاية الآن، ولو كنا نعرف الأسباب فهذا شيء جميل”.

وتابعت، أن “المفاوضات بين الطرفين جارية، على قد وساق، من خلال الاجتماعات التي تعقد في الوقت الحالي”.

ونفت شيخ دلير، “انسحاب الوفد الكردي”، مؤكدة أنه “ما زال في بغداد وحاضر في الاجتماعات”.