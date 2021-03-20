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نوروز يتجدد كل عام بانتصار إرادة الشعوب ..

يحتفل الكورد بكل العالم  من كل عام في آذار الربيع برأس السنة الكوردية وأعياد نوروز
واستذكرنا في كوردستان العراق ذكريات التحرر في بداية آذار واُخرى أليمة بفقد الاف من شعبنا جراء عمليات القتل من النظام الدكتاتوري ، واليوم تمتزج كل المناسبات بتاريخ انتصار الحق على الباطل مهما طال به الزمن ،في عيد نوروز اليوم الجديد لكل الاحرار  ، انها الحياة تستمر بأفراحها وأتراحها ، ولايستطيع  الظلاميون فرض ارادتهم فإرادة الشعوب التواقة للحرية والعيش بكرامة أقوى منهم وتنتصر .
كل عام والكورد بالف خير  وكل عام والشعوب التي تسعى للخلاص من قمع الحريات  بالف خير ،وكل عام وعراقنا  بكل مكوناته من اقصاه الى اقصاه بالف خير وتحية اجلال لشباب الكورد الفيليين المغيبين  ذكراكم لاتغيب فأنتم في قلوبنا وكل نوروز وانتم في عليين قناديل في سماء العراق .
         صلاح شمشير
الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين
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