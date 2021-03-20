هاريس أول لاعب ينتقل من دور المنافسات التأهيلية إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس…

منافساً كاراتسيف على الكأس

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس 2021:

يجمع نهائي نسخة الـ 29 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس كلاً من اللاعب الجنوب إفريقي، لويد هاريس والمصنف 81 عالمياً والروسي أصلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً، حيث تقام المباراة اليوم (السبت 20 مارس) على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وقال صلاح تهلك مدير البطولة: “لم يتوقع أحد في بداية الأسبوع أن يكون نهائي هذا الموسم سيكون بين لاعب صاعد من الدور التأهيلي ولاعب حاصل على بطاقة دعوة، إلا أن كلا اللاعبين يستحقان وبجدارة كأس بطولة دبي المرموق، لقد قدما عروضًا من الطراز الرفيع على مدار الأسبوع، ولا شك أن مباراة غداً ستكون ممتعة”.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: “مرة أخرى وتماما كما عودتنا بطولة دبي دائماً بأنها بطولة المفاجئات والتي شهدنا جزءاً منها خلال الأسبوعين الماضيين، ونهنئ هاريس عن إنجازه الكبير اليوم ووصوله إلى دور النهائي، حيث يطمح أن يكون أول لاعب جنوب إفريقي يفوز ببطولة دبي منذ أن تغلب واين فيريرا على خصمه الذي يشغل الآن منصب رئيس جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، أندريا جاودنزي، في عام 1995”.

وأضاف ماكلوكلين: “وفي نفس المستوى، نهنئ كاراتسيف على ما أمتعنا به طوال الأسبوع الماضي، الذي يسعى إلى أن يكون أول روسي يرفع كأس بطولة دبي”.

وتمكن هاريس من إبعاد نظيره الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف الثالث في البطولة و12 عالمياً بعد صراع دام ساعتين و41 دقيقة بواقع مجموعتين مقابل واحدة (6-7، 6-4، 7-6)، حيث شهدت هذه المباراة نتائج متقاربة بين الخصمين حتى نهاية المباراة إلى أن قام هاريس بالفوز بالنقطة الأخيرة من شوط كسر التعادل. كما بدأ شابوفالوف بطريقة مخيفة محققاً نقطتين من أول إرسال في أول إرسالين له في المجموعة الافتتاحية، في حين كانت، الأمور قاتمة نوعاً بالنسبة لهاريس عندما دعا إلى الرعاية الطبية في نهاية الشوط السابع وربط فخذه الأيمن.

وعندما حصل شابوفالوف على ثلاث نقاط لكسر الإرسال ليتقدم 2-1 ثم كسر فرصته الرابعة للتقدم 3-2 والبقاء 4-2 في المجموعة الثانية، بدا الأمر كما لو أن مسيرة هاريس المثيرة للإعجاب ستنتهي. لكن شابوفالوف بدلاً من ذلك سمح لهاريس بشكل غير مفهوم بالخروج من المصيدة، وارتكب خطأ مزدوجاً ليسمح بذلك لهاريس تحقيق التعادل عند 4-4 ثم ليتقدم عليه عند 5-4. وكانت المجموعة الثالثة تماماً كالافتتاحية، والتي كانت النتائج نداً إلى ند بين الجانبين حتى وصولها إلى شوط كسر التعادل ليفوز بها هاريس ويحسم النزال لصالحه.

وقال الشاب الذي تغلب على المصنف الأول في البطولة والرابع عالمياً خلال هذا الأسبوع: “لقد كانت مباراة شاقة وصعبة جداً، كان من الصعب معرفة ما إذا كنت سأربح أم لا، لكنني صممت على المنافسة حتى أخر ضربة لي الأمر الذي شجعني على تحقيق العديد من الإرسالات الجيدة، لقد كانت واحدة من أصعب المباريات التي خضتها وسعيد جداً للفوز بها”.

أما في المواجهة الروسية، فاستطاع أصلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً والذي حصل على بطاقة دعوة “وايلد كارد” في البطولة، من هزيمة المصنف الثاني في البطولة و8 عالمياً، الروسي أندري روبليف في مواجهة استمرت ساعتين و12 دقيقة وبواقع (6-2، 4-6، 6-4)، ليكون اول يصل إلى نهائي البطولة من خلال حصوله على بطاقة دعوة منذ العام 1997.

وقال كاراتسيف: “لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لي منذ البداية، بدأت بشكل جيد، ولعبت بقوة، ولم أشعر بالضعف أبداً لأنني لو أظهرت ذلك لكان روبليف لينتهز الفرصة ويسلب مني المباراة، خسرت العديد من النقاط في المجموعة الثانية، لكنني استعدت تركيزي في المجموعة الثالثة وانهيت المباراة بالطريقة التي كنت أريدها”.

تقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

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