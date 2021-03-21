النيران الصديقة تُنقذ آرسنال من الخسارة أمام وست هام بتعادل مُثير

عاد آرسنال من بعيد أمام نظيره وست هام وتعادل بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

الشوط الأول آرسنال لم يكن حاضرا في ملعب لندن الأولمبي، بعدما تأخر بثلاثية نظيفة في أول نصف ساعة.

حيث تقدم وست هام عن طريق خيسي لينجارد في الدقيقة 16، والثاني جاء عن طريق بوين عند الدقيقة 17، وواصل لينجارد التألق وصنع الثالث لـ سوشيك في الدقيقة 32.

الدقيقة 38 شهدت هدف إحياء الآمال لـ آرسنال، بعدما حول سوشيك الكرة في مرماه بالخطأ بعد تسديدة لاكازيت، ليقلص الفارق لصالح آرسنال، وينتهي الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أنقذ أوجوبونا هدف آرسنال الثاني، ولكن كريج داوسون سجل الثاني في مرماه بعد عرضية ساكا، لتصبح النتيجة 3/2 دون أن يسجل آرسنال هدفًا.

وست هام أهدر العديد من الفرص، بعدما تصدت العارضة والقائم لتسديدات أنتونيو وبن رحمة، والحارس لينو وقف في المرصاد أمام ديكلان رايس.

في الدقيقة 82 أرسل بيبي البديل عرضية رائعة على رأس لاكازيت، الذي سجل الهدف الثالث، وتكتمل الريمونتادا للغانرز.

حاول آرسنال خطف الفوز في اللحظات الأخيرة ولكن دفاع وست هام تصدى لتسديدات أوباميانغ، لتنتهي المباراة بالتعادل المثير 3/3.

بهذه النتيجة، يصبح رصيد وست هام 49 نقطة في المركز الخامس، بينما آرسنال تاسعًا برصيد 42 نقطة.