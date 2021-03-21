(بالصور) رغم مضايقات PYD .. محليات ENKS تحتفل بعيد نوروز

رغم محاولات القوات الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عرقلة احتفالات عيد نوروز، قامت محليات المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS بإيقاد شعلة نوروز في مناطق وبلدات غربي كوردستان (كوردستان سوريا) والاحتفال بالعيد، وسط استياء شعبي كبير من ممارسات PYD.

وتوافد، صباح اليوم الأحد، 21 مارس/ آذار، أبناء الشعب الكوردي إلى الطبيعة للاحتفال بعيد نوروز القومي للشعب الكوردي في كافة مناطق غربي كوردستان، حيث نصب المجلس الوطني الكوردي مسرحاً كبيراً في قامشلو بحضور حشد كبير من الجماهير، رافعين أعلام كوردستان وصور بارزاني الخالد.

ورغم الظروف الأمنية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها منطقة عفرين، قام أبناء الشعب الكوردي بإيقاد شعلة نوروز ليلة العيد في المدينة والبلدات والقرى التابعة لها، رافعين أعلام كوردستان مع ارتداء الزي الكوردي احتفاءً بهذه المناسبة، وصباح اليوم خرج حشد كبير من أبناء عفرين إلى أحضان الطبيعة للاحتفال بعيد نوروز.

وفي كوباني، منعت قوات PYD المجلس الوطني الكوردي وأنصاره تنظيم احتفالات نوروز، حيث منعت نصب مسرح نوروز بحجة أن المجلس لم يحصل على «رخصة» من الإدارة الذاتية التي يشرف عليها PYD ورغم ذلك خرج أنصار المجلس الوطني إلى الطبيعة للاحتفال بالعيد.

كما منعت قوات PYD أنصار المجلس من نصب مسرح نوروز في بلدة تربه سبي شرقي قامشلو وقامت بهدم المسرح وقطع الطرقات من خلال رفع سواتر ترابية في محاولة منها لمنع الاحتفال هناك.

بالصدد، قال القيادي في المجلس الوطني الكوردي إسماعيل رشيد، إن «التاريخ يعيد نفسه، تخريب أماكن تجمعات احتفالات نوروز من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ودورياتهم المسلحة لترهيب الناس لم ولن تثني شعبنا عن احتفاله بعيده القومي»

وأضاف القيادي الكوردي، أن «سلطة البعث وجبروتها لم تفلح بذلك» وقال: سجل ياتاربخ ؟!».