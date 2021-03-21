بلقيس تغني باللهجتين العراقية والمصرية

مراد اليوسف (دبي)

بعد أن قدمت أغنيتين من ألبومها 2021، تستكمل الفنانة بلقيس تحضيراتها لإكمال طرح باقي الأغنيات، حيث انتهت من وضع صوتها على أغنية من اللون العراقي في دبي، ستصورها بطريقة الفيديو كليب لتكون جاهزة لعرضها أمام الجمهور بعد الفيديو كليب الوردي للأغنية الخليجية الأولى بالألبوم «حالة جديدة»، والأغنية اللبنانية الثانية «بخاف علي».

كما تستعد لخوض تجربة جديدة مع الأغنية المصرية، التي تحمل شكلاً موسيقياً جديداً على أسلوبها الغنائي.

وكانت بلقيس قد أطلقت ألبومها عبر مؤتمر صحفي افتراضي.