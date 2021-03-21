جلنين شاي بالليمون مع خرطوشة سجاير …
1
الخواجات كل يوم في بلد
ديسكو كريم للوقاية من الشمس تكنولوجيا فلوس بالهبل وجناح في العصفورية لعلاج نقيض المنطق
الفيلم الدانماركي Druk
2
جلنين شاي بالليمون مع خرطوشة سجاير
الفيلم الايطالي L’ultimo paradiso
3
ريجيسير في مقلب زبالة
الفيلم الالماني Lara
4
جنين بلاسخارت
الفيلم البوسني Quo vadis, Aida
5
كسارة بوسطة وسط الثورة
الفيلم التشيلي Pacto de Fuga
6
دبابير تبحث عن ريش قبائل الاباتشي
الفيلم الامريكي Nomadland
7
لمحة من تاريخ التصدع المستنسخ
الفيلم الامريكي Here and Now
8
عراب الحركة القاتمة
ميكي رورك في الفيلم الامريكي Adverse
9
الاختناق اثناء الفوضى
الفيلم الفرنسي Night of the Kings
10
الاثار اللامرئية لجدلية التجربة
الفيلم الامريكي Land
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الاندفاع المستعار المتقلب
الفيلم السويدي Red Dot
12
الاستقصاء البصري والسمعي
الفيلم الروسي Ayka
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الرماية على صفيح الاطباق
المسلسل الامريكي The Queen’s Gambit
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رمز التحقق لوثبة صورة وصوت
الفيلم اللبناني 1982
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب