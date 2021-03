جلنين شاي بالليمون مع خرطوشة سجاير …

1

الخواجات كل يوم في بلد

ديسكو كريم للوقاية من الشمس تكنولوجيا فلوس بالهبل وجناح في العصفورية لعلاج نقيض المنطق

الفيلم الدانماركي Druk

2

جلنين شاي بالليمون مع خرطوشة سجاير

الفيلم الايطالي L’ultimo paradiso

3

ريجيسير في مقلب زبالة

الفيلم الالماني Lara

4

جنين بلاسخارت

الفيلم البوسني Quo vadis, Aida

5

كسارة بوسطة وسط الثورة

الفيلم التشيلي Pacto de Fuga

6

دبابير تبحث عن ريش قبائل الاباتشي

الفيلم الامريكي Nomadland

7

لمحة من تاريخ التصدع المستنسخ

الفيلم الامريكي Here and Now

8

عراب الحركة القاتمة

ميكي رورك في الفيلم الامريكي Adverse

9

الاختناق اثناء الفوضى

الفيلم الفرنسي Night of the Kings

10

الاثار اللامرئية لجدلية التجربة

الفيلم الامريكي Land

11

الاندفاع المستعار المتقلب

الفيلم السويدي Red Dot

12

الاستقصاء البصري والسمعي

الفيلم الروسي Ayka

13

الرماية على صفيح الاطباق

المسلسل الامريكي The Queen’s Gambit

14

رمز التحقق لوثبة صورة وصوت

الفيلم اللبناني 1982

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب