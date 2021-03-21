رباح: الحديث عن قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس شرعنه للانقسام

وأوضح أن قائمة الجبهة الديمقراطية تضمنت عددًا من المرشحين المقدسيين، داعيًا إلى وضع بدائل لضمان مشاركة أبناء شعبنا في القدس في الانتخابات حال منعها من قبل الاحتلال