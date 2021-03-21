صلاح الدين: شمول العائدين من النزوح بمنحة المليون و500 الف دينار

أكدت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين، أمس، شمول العائلات العائدة من النزوح بمنحة المليون و500 الف دينار.

وقال مدير الدائرة خالد محجوب إن « دائرة الهجرة في صلاح الدين وزعت مساعدات غذائية للعائدين من النزوح والمسجلين في قاعدة البيانات والبالغ عددهم 85 الف عائلة حيث شمل التوزيع مدينة سامراء وقضاء الضلوعية وامرلي والطوز والدجيل وبلد وبيجي والشرقاط»،مشيرا الى ان» ما يخص العائدين حديثا الى مناطقهم سيتم شمولهم بمنحة العودة البالغة مليوناً وخمسمائة ألف دينار وشمولهم بالمواد الاغاثية لمدة سنة».

واضاف: « في المحافظة لدينا عدد العوائل المهجرة لاسباب عشائرية او امنية، وفي حال عودتهم سيتم شمولهم ايضا ،وكما هو الحال في عودة العوائل الى منطقة سيد غريب جنوبي سامراء اذ تم اجراء التدقيق الامني واعيدوا الى منازلهم».

وتابع محجوب ،أن «هناك عوائل نازحة لم تعد الى منازلها وعددها 15 الف عائلة ،وهؤلاء تواجههم مشاكل منها ان دورهم مهدمة وكذلك انعدام البنى التحتية في مناطقهم «.

واكد مدير دائرة الهجرة على «وجود تنسيق مع منظمة UAN للهجرة الدولية لتنفيذ برامج ناجحة لعودة المهجرين كما جرى تنفيذها مسبقا في نينوى والانبار وتشمل اعادة تاهيل البيوت المهدمة من خلال هذا البرنامج ولدينا تنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الاحمر الدولي حيث خصصت مبالغ من ثمانية الى عشرة ملايين دينار للبيوت المدمرة في منطقة عزيز بلد والبالغ عددها خمسمائة بيت ،وتم صرف منح مالية لهم مع توفير فرص عمل للعاطلين “،موضحا ان “ذلك جرى بالتعاون والتنسيق مع محافظة صلاح الدين”.

وبشأن المنحة المالية للعائدين بين محجوب ،أن “ المستلمين للمنحة عددهم 7600 عائلة من مجموع العائدين والبالغ عددهم 85 الف عائلة “، لافتا الى ان “الدائرة تنتظر التعليمات من الوزارة والتخصيصات المالية لتوزيع المنحة على العوائل المتبقية “.