صلان كاراتسيف أول روسي يتوج بكأس بطولة سوق دبي الحرة للتنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مارس 2021

توّج الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً، بكأس الدورة الـ 29 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عقب فوزه مساء يوم السبت على الجنوب إفريقي، لويد هاريس والمصنف 81 عالمياً، بواقع مجموعتين وخلال ساعتين و8 دقائق.

وحضر حفل التتويج الذي أقيم على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس كلاً من كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وناصر يوسف، الأمين العام لاتحاد التنس وممثلي رابطة محترفي التنس، وشينيد السباعي، نائب الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة، وعلي نيلي، مدير أول للجنة التحكيم في رابطة محترفي التنس.

ويعد هذا اللقب الأول لأصلان كاراتسيف في تاريخ مسيرته ضمن جولة رابطة محترفي التنس، وأول لقب للاعب روسي في تاريخ البطولة، علماً أن مارات سافين كان وصيفاً لبطولة دبي في عام 2001، وميخائيل يوزني وصيفاً لبطولة في عامي 2007 و2010. ويعد أول لاعب يحصل على بطاقة دعوة يصل إلى نهائي بطولة دبي منذ توماس موستر في عام 1997، وانضم إلى موستر وواين فيريرا في عام 1995 كأول بطاقة دعوة يفوز بلقب بطولة دبي للأسواق الحرة للتنس في تاريخ البطولة خلال 29 عاماً.

وقال كاراتسيف: “ أنا سعيد حقاً بأدائي خلال هذا الأسبوع، بل أيضاً منذ بداية الموسم، لقد تمكنت من الوصول إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، كما حققت سلسلة من الانتصارات المتتالية، لقد تدربت بجد ووصلت إلى هنا لأحصد ثمرة جهودي، كان الجميع من حولي أكثر توتراً مني لكنني حاولت الحفاظ على الخطة التي وضعتها لنفسي أن أبقى متماسكاً حتى أخر ضربة لي، ولقد نجحت بتحقيق ذلك”.

وعلى الرغم من هزيمته، كان هاريس لا يزال يشعر بالتفاؤل بشأن ما حققه خلال أفضل أسبوع في حياته المهنية. وقال أول لاعب ينتقل من دور المنافسات التأهيلية إلى بعد دور الثمانية في تاريخ البطولة: “كانت مباراة اليوم صعبة حقًا، كان كاراتسيف يرمي الكرات بأسلوب هجومي صعب ومفاجئ، هناك الكثير من الإيجابيات التي يجب أخذها من هذا الأسبوع. فعلى الرغم من أداء كاراتسيف وهزيمتي أمامه، إلا أنني سأركز على الجانب الإيجابي من هذا الأسبوع لتكون منبراً لي في البطولات القادمة”.

وعلى صعيد المنافسات الزوجية التي شارك فيها أربعة المصنفين الأوائل على العالم في المنافسات الزوجية، فاز الثنائي الكولومبي روبيرت فرح وخوان سباستيان كابال المصنفين الأول والثاني في منافسات الجولة على العالم بمجموعتين دون رد (7-6، 7-6) وخلال ساعتين و45 دقيقة، وذلك على الثنائي الكرواتي نيكولا ميكتيك، وميت بافيك المصنفين الثالث والرابع.

وقال كولم ماكلوكلين: “نهنئ كاراتسيف بفوزه في نسخة الـ 29 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، كما نهنئ لويد هاريس على أدائه العالي خلال هذا الأسبوع، لقد كان أسبوعاً حافلاً بالأداء العالي والتميز لكلا اللاعبين، حيث استمتعنا بعروضهما حتى وصولهما إلى أخر نزال، وحقق كلاهما إنجازاً مهماً في مسيرتهما هذا الأسبوع، ويسعدنا أنهما قاما بذلك في دبي، ونتطلع بشدة إلى الترحيب بهما في النسخة المقبلة من البطولة”.

وأضاف: “نهنئ أيضاً روبيرت فرح وخوان سباستيان كابال على فوزهما بالمنافسات الزوجية اللذان كانا أمام درب شاق حتى أن رفعا كأس البطولة، ونتمنى لهما التوفيق في البطولات القادمة”.

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير البطولة: “يمكنني القول أن هذا الأسبوع قد مجموعة من أكثر الألعاب حماساً في تاريخ البطولة، لقد استمتعنا بالعديد من المواجهات التنافسية التي لم تكن نتائجها متوقعة حتى الضربة الأخيرة. وقدم كل من أصلان كاراتسيف ولويد هاريس مستوى رائع تغلبوا على أفضل 10 مصنفين في البطولة للوصول إلى النهائي. ولا شك أن المنافسات الزوجية لم تكن أقل من مستوى الفردي حيث أمتعنا اللاعبين بروح الفريق العالي الذي لم نكن بمقدرتنا التوقع الثنائي الفائز، ونسعى من خلال النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام أن نواصل على نفس الدرب في السنوات المقبلة”.

وتمكن الروسي كاراتسيف في تتويج مسيرة الناجحة في دبي نحو لقبه الاحترافي الأول، عقب أقصاءه في المربع الذهبي المصنف الثامن عالمياً والثاني في البطولة الروسي أندريه روبليف بالفوز بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و4-6 و6-4)، الذي جاء مكملاً لتخطيه الإيطالي جانيك سينير المصنف 42 عالمياً في الدور ربع النهائي بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، وسبقه بالفوز على إيطالي أخر في الدور الـ 16 بإقصائه المصنف 37 على العالم لورينزو سونغو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (3-6 و6-3 و6-4)، بجانب انتصاره الصعب في الدور الثاني على المصنف 28 عالمياً البريطاني دانيال إيفانز بواقع مجموعتين مقابل مجموعة (6-4 و4-6 و6-4)، واستهلاله الدور الأول بانتصار مستحق البيلاروسي إيغور غيراسيموف المصنف 77 على العالم بمجموعتين دون رد (6-4 و6-4).

تقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.