هيئة الاستثمار تكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيت والسكر

حددت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس السبت، سببين لارتفاع أسعار الزيت والسكر في الأسواق المحلية.

وقالت رئيس الهيئة سها النجار في تصريح خلال زيارتها معمل الاتحاد في محافظة بابل إن “معمل الاتحاد للزيوت والسكر في بابل يعد أكبر معمل للمنتجات الغذائية في العراق وهو معمل خاص 100 ٪”، مضيفةً أن “المعمل ينتج 4 آلاف طن من السكر يومياً، و2400 طن من الزيت النباتي”.

وأكدت النجار أن “هذا المعمل ويسد احتياجات البطاقة التموينية وحاجة السوق بتكلفة مدعمة”.

وبشأن زيادة أسعار مادتي الزيت والسكر في الأسواق قالت النجار إن “زيادة أسعار صرف الدولار سببت زيادة في التكلفة؛ لان مدخلات المعمل بالدولار وتداولها بالاسواق العالمية بالدولار أيضاً، لذلك تم زيادة السعر للسوق وليس للبطاقة التموينية لتغطية تكاليفه”، مشيرة إلى أن “الزيادة لم تكن بطريقة مجحفة”.

أما السبب الآخر لزيادة الأسعار فذكرت النجار أنه “حصلت ظروف أدت لغلق المصنع لأنه اتهم بزيادة الأسعار والإجحاف بحق المستهلك، وبعد دراستنا للارقام لم نجد هكذا أمر وإغلاق هذا المعمل سبب زيادة أسعار الزيت والسكر بالأسواق”.

وأردفت أن “زيارتنا جاءت لدعم المعمل وهو يؤدي دوه بشكل مهم وداعم للبطاقة التموينية ولديه 3 آلاف عامل”، مبينةً أنه “يسهم بشكل كبير في دعم السوق المحلية، وأن إغلاقه له تداعيات سلبية منها بطالة العمال وارتفاع المنتجات داخل السوق المحلية”.