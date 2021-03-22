إيقاف منح إجازات الاستيراد لكافة أنواع الأسماك

أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أهمية عدم منح إجازات الاستيراد لكافة أنواع الأسماك من أجل حماية المنتج المحلي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان إن اللجنة والوزارة داعمتان لقطاع ومربي الأسماك للارتقاء بالمنتج المحلي الذي حقق خلال الفترة الماضية إنجازات كبيرة من خلال دعم وحماية المنتج الوطني بعد خطط منع الاستيراد، ودعم القطاع الزراعي والتي تحققت بعد الجهود المتواصلة في متابعة هذا الملف المهم لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الشمري أنه : تم الاتفاق مع الوزارة على عدم منح إجازات الاستيراد لكافة أنواع الأسماك نظراً لوجود الاكتفاء الذاتي منها ومن أجل حماية المنتج المحلي ودعم المربين.

وشدّد على أن قطاع الأسماك مهم وحيوي للبلد لتوفير الأمن الغذائي للمواطن فضلاً عن إمكانية اقامة مشاريع متطورة للمربين والاستفادة من الكفاءات العلمية التي من شأنها تطوير الثروة السمكية وزيادة الإنتاجية.