التجارة للمواطنين: لا تشتروا الأغذية لرمضان قبل استلام التموينية

دعت وزارة التجارة، أمس، المواطنين لعدم الشراء بكثافة تحضيرا لشهر رمضان، مطالبة اياهم بـ”الانتظار” لحين توزيع مفردات البطاقة التموينية.

وقال الناطق باسم التجارة، محمد حنون في تصريح صحفي، إن “وزارة التجارة اكدت في أكثر من مناسبة ان الاخفاقات في توفير الحصة التموينية للعام السابق، والاعوام التي قبلها، سببه قلة التخصيصات المالية والأزمة المالية في البلاد”.

وبين، أن “المخصص للأعوام 2011-2014 كان 6 مليارات دولار، وكان التخصيص المالي لعام 2020، هو 400 مليون دولار، وهذا لا يكفي إلا لـ3 مفردات لـ 3 أشهر”.

وأشار إلى أن “الوزارة قدمت تقارير، أكثر من مرة، لحل الازمة بضرورة زيادة التخصيصات المالية وإلغاء تعليمات العقود للحكومة بما يخص البطاقة التموينية، وحصلت الموافقة على إلغاء اعتماد فقرة 1/ 12 في التعامل مع موازنة الحكومة”.

وأوضح، “قبل 10 أيام تعاقدت الوزارة على شراء السكر ومادة الطحين وزيت الطعام، وسنلاحظ انخفاضا نسبيا واضحا في أسعار المواد الغذائية”. وأردف أن “الوزارة هيأت الاستعدادات اللوجستية لشهر رمضان”، داعيا “المواطنين لعدم الشراء من الأسواق بشكل مكثف بانتظار توزيع المفردات لشهر ومضان خلال يوم 28 او 27 من الشهر الحالي”. ودعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (9 آذار 2021)، وزارة التجارة إلى الاهتمام بفئة الفقراء، مع اقتراب حلول شهر رمضان، بما يخص مفردات البطاقة التموينية.