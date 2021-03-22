الكاظمي للبارزاني: نأمل خلال نوروز تحقيق السلام والإستقرار

اعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن امله بان تكون اعياد نوروز مبعثا للسلام والاستقرار لشعب كردستان و العراق عامة. وقال بيان امس ان (الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ، هنأ خلاله بمناسبة اعياد نوروز ورأس السنة الكردية، وأعرب عن أمله في أن تكون نوروز مبعثا للسلام والاستقرار لشعب كوردستان و العراق عامة). من جانبه ، قد البارزاني (شكره لرئيس الوزراء على اتصاله وتمنى ان تكون نوروز مبعثا للخير وان تكون فرصة لانهاء المعاناة وحل المشاكل فى العراق). كما هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الشعب العراقي بمناسية نوروز، معربا عن امله بتحقيق التلاحم ووحدة الموقف في مواجهة التحديات.وذكر الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر اطلعت عليها(الزمان) امس (نهنئ شعبنا العراقي في كردستان وجميع المحتفلين بأعياد نوروز ، وبهذه المناسبة نتطلع إلى تحقيق التلاحم الوطني والوئام ووحدة الموقف والهدف في مواجهة التحديات). وقدم نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحــداد التهاني والتبريكات إلى شعب كردستان، والعراقيين جميعاً، بحـلول رأس السنة الكردية. وقال الحداد في بيان امس (ابعث التهنئة لكل الشعوب المحتفلة بهذا اليوم في العـالم، كما اهنئ الشعب العراقي بعيد الشجرة وأفراح الربيع)، معربا عن (تفـاؤله بتجاوز الخلافات السياسية والأزمات وحل القضايا والملفات العالقة بين بغـداد وأربيل في إطـار الدسـتور وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا)، مسـتذكراً في الوقت ذاته (إرادة الثائرين التي هزت عروش الطغاة والحكام الظالمين في مثل هذا الايام، وإعلان فجر جديد حمل في طياته معاني الإرادة والحرية)، وتابع ان (نوروز تحكي للأجيال المقبلة قصة شعب عشق الحرية ورفض كل أشكال الاستبداد والظلم). وبارك رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، بأعياد نوروز.وقال الحكيم في تغريدة على تويتر (نبارك لشعبنا العراقي ولاسيما الاكراد وباقي شعوب المنطقة بحلول رأس السنة الشمسية وأعياد النوروز ونأمل أن يكون ربيع هذا العام نافذة لغد زاهر مشرق خالٍ من الوباء والبلاء وجميع المنغصات وأن يعم الأمن والأمان في ربوع وجنبات الأرض).