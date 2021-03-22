الكاظمي يهنئ بـ نوروز .. وبارزاني يتمناه فرصة لإنهاء المعاناة

هنأ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس، بمناسبة حلول عيد نوروز، فيما أكد على وحدة العراق. وقال الكاظمي، في تهنئة بمناسبة حلول عيد نوروز، “اتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة”.

وأضاف، “نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لابناء شعبنا”.

من جانب آخر، ذكر بيان أن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني تلقى أمس الاحد اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وشكر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اتصاله، متمنيا ان “يكون نوروز مبعثا للخير وفرصة لإنهاء المعاناة وحل المشاكل في العراق”.

ويحتفل سكان اقليم كردستان العراق بعيد نوروز في جبل عقرة وهم يحملون المشاعل واطلاق الالعاب النارية، إذ يعتبر الكرد “قضاء عقرة” عاصمة نوروز، وعادة ما تجذب الاحتفالات عشرات الزوار.