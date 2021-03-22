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الماضي التليد والحاضر الطريد!!

الماضي التليد والحاضر الطريد!!
التمترس في الماضي نقمة , لأنه يدل على أن الحاضر فاقد لمقومات الحياة وتنامت فيه الشرور والآفات , مما دعى الناس إلى الإندحار في ماضيها والركون إلى المسلمات.
أي أن الحاضر يعطل عقلها وينهر فكرها و يعتقلها في سجون الويلات والتداعيات.
وهذا ما يسود المجتمعات التي تكتظ وسائل تواصلها بصور الماضي المتقدم على حاضرها , وتضع مقارنات بينهما.
الماضي أجمل وأروع وفيه إنجازات , والحاضر مسجون بالإضطرابات والتخريبات!!
الماضي محترم والحاضر محتقر!!
الماضي معطر بالعزة الكبرياء والحاضر بالهوان الإذلال!!
تلك حال المجتمعات , التي جنت على نفسها بإرادتها وبجهود أبنائها , وتراها تحن إلى ماضٍ محقته , وتأنف من حاضر أرست دعائم بؤسه.
فمن يُصلح ما أفسد أهل البلاد؟
إنهم هم المصلحون والمخربون والفاسدون!!
فلماذا يتأوهون ويحنون إلى ما حوَّلوه إلى ركام وأنين؟
الشعوب بما فيها تكون , وما حولها مرآة ما فيها , ومسيراتها ترسم خارطة سلوكها الجمعي , وما يجيش في وعيها وأعماقها يؤسس لما تكون عليه من الحالات.
فالتشبث بالماضي الذي أجهزت عليه كمطاردة السراب , فعليها أن تراجع نفسها وتطهّر أفكارها من السقيم , وتستعين بعقولها المتفاعلة , وتؤمن بوطنها الوعاء الذي يصون مصالحها , وتعمل بجد وإجتهاد لصناعة الحاضر الإنساني القويم.
فتعاونوا على بناء الحاضر , وارحموا أجيالكم , وافسحوا لهم مجالا للحياة الحرة الكريمة.
فهل من قدرة على وعي الذات والوطن؟!!
د-صادق السامرائي

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