عدنان الظاهر

آذار 2021

المتنبي يعودُ للعراق

الآنَ أُكشّرُ عن وجهِ السفّانِ

ينشرُ في رملِ البيدِ شراعا

وينُادي مهلَكَ يا ربّانُ

الموعدُ لم يأزفْ بعدُ

والبحرُ وحوشٌ تتكاسرُ أنيابا

الليلُ رخيمٌ يا صاري

والنجمةُ في الموجةِ تضربُ آناً في آنِ

والراحلُ يطوي الرملةَ والوادي

يعلو يهبطُ يمضي سَهْماً ضوئيّا

داعيهِ كافورٌ إخشيدي

طاشَ فكسّرَ ألواحَ الطينِ المطحونِ

ومضى لا يألو جهدا

المتنبئُ يسألُ عن أهلٍ أو كأسِ (*)

أو سَكَنٍ خاطتهُ الريحُ شراعاً برديّا

عُدْ يا مُتنبئُ غابَ السجّانُ

لا حَوبةَ في الكوفةِ لا حوباءُ

[ عَربْ وينْ طنبورة وينْ ]

أكتبُ أشجاني بالفصحى

زُريابُ يُغني لربيعِ الحُبِّ وأكمامِ الأزهارِ

داويتُ الشقَ الفاصلَ بيني والثاني في مِزمارِ الحُبِّ

الحبُ هواءٌ خاوٍ مكسورُ العينِ

لا يرفعُ للأعلى هُدْبا

لا يحضرُ حفلةَ عُرسٍ صيفيٍّ

حيثُ الجوُّ ملاعبُ غزلانِ

تختلطُ الألوانُ فأنسى ما قالوا بالأمسِ

ناءَ المصباحُ بعبءالضوءِ الصدّاحِ

وتهتّكَ إشعاعاً فوّارا

فأنارَ ظلامَ العُسرةِ واليُسرِ

ليتَ المتنبئَ لمْ يحملْ رُمحاً أو سيفا

لم يركبْ أفراسا

لم يكتبْ في حَلَبٍ أشعارا

ليتَ الكوفةَ أبقتهُ حيّا …

( بِمَ التعلّلُ لا أهلٌ ولا وطنٌ / ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سَكَنُ … / المتنبي ).

دكتور عدنان الظاهر / ألمانيا