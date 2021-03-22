جدل في سنجار: محافظة مرتبطة بالمركز أم منطقة حكم ذاتي؟

ترجمة/ حامد أحمد

وقع اكثر من 40 زعيما عشائريا من سنجار على التماس الاسبوع الماضي، يطالبون فيه بحكم ذاتي في القضاء، فضلا عن إلحاق عناصر قوة وحدات حماية اسايش ايزيدخان الامنية بصفوف القوات الامنية، ومطالب اخرى تتعلق بخدمات وتوفير فرص عمل. اسايش الايزيدخان هي قوات شرطة ايزيدية تتواجد في مناطق تسيطر عليها قوة وحدات مقاومة سنجار المنضوية مع جماعة حزب العمال الكردستاني.

وعبر الايام القليلة الماضية كانت سنجار مسرحا لانطلاق توترات جديدة بين الجيش العراقي ومناصرين لجماعة حزب العمال الكردستاني الذين يرفضون دخول الجيش للمنطقة.

دخول الجيش هو جزء من بنود اتفاقية سنجار الموقعة بين حكومة المركز وحكومة اقليم كردستان بتاريخ 9 كانون الثاني 2020 لتطبيع الوضع في المنطقة. واتفاقية سنجار، التي حظيت بإجماع دعم محلي ودولي ما عدا أوساط مقربة من حزب العمال الكردستاني وفصائل من الحشد الشعبي، تشترط وفقا لقسمها الاداري على موضوعة اختيار قائم مقام جديد لمديرية ادارة سنجار المستقلة من قبل لجنة مشتركة بمشاركة محافظ نينوى، وان مناصب ادارية اخرى سيتم مراجعتها من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من قبل الطرفين. القسم الامني من الاتفاقية اوكل مهمة حفظ امن المنطقة للشرطة المحلية في سنجار فضلا عن الهيئات الامنية الوطنية والاستخبارية حصرا، مع ابعاد جميع التشكيلات المسلحة خارج المنطقة، بالإضافة الى تعيين 2,500 عنصر أمني ضمن القوات الامنية المحلية في سنجار وانهاء تواجد المجاميع المسلحة غير الرسمية.

فئات مقربة من الحشد كانت قد تدربت سابقا على يد قوات حزب العمال الكردستاني رفضت تطبيق اتفاقية سنجار وطالبت بادماج عناصرها مع القوات الامنية التي سيتم تشكيلها، بضمنهم قوات اسايش الايزيدخان التي تتألف من اكثر من 700 شخص من اهالي سنجار.

دخيل مراد، من بين الزعماء الايزيديين الداعمين لحكم ذاتي، قال ان هذا الطلب هو طلب قديم وتم اقتراحه خلال لقاءات مع قياديين عراقيين بضمنهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. واشار الى ان الفكرة تم استلهامها في مناطق تسيطر عليها قوات حزب العمال الكردستاني، وانه الحل المثالي لسنجار ولقي موافقة شعبية.

وقال مراد ان هذا الطلب سيساهم بحكم سنجار من قبل اهلها وابقاء الصراعات السياسية بعيدا. وان قوات أيزيدية سيتم دمجها ايضا مع القوات المسلحة العراقية طالما ان سنجار هي مدينة عراقية. مشيرا الى انه كان من المفترض ان تكون الاتفاقية بين سنجار وبغداد مؤكدا بان الحكومة غير قادرة على ايجاد حل يرضي جميع الاطراف. داوود شيخ جندي، مسؤول عن تشكيلات حزب PUK في سنجار، قال انه يدعم مقترح تحويل سنجار الى محافظة، مؤكدا بقوله “سنجار تستحق ان تصبح منطقة مستقلة بسبب موقعها الجغرافي، فضلا عن التواجد الايزيدي والكارثة التي تحملوها عام 2014. مكونات اخرى في المنطقة ستستفيد من هذا، ولكن مسألة حكم ذاتي غير مشار لها في الدستور العراقي. نحن ندعم حل مشكلة الوضع في سنجار باسرع وقت ممكن”.

حيدر شيشو ، قائد قوات اسايش ايزيدخان، المتواجدة في قسم من مناطق سنجار قال “تحويل المنطقة الى حكم ذاتي هو أمر صعب وقضية معقدة لا يمكن تحقيقها في غضون 50 عاما. انها سياسة والتي هي بالتأكيد مرفوضة. نحن نأمل تحويل سنجار الى محافظة مرتبطة بالمركز والتي ستصب في مصلحة الايزيديين اكثر”.

واثنى شيشو، على مواقف الجيش العراقي وضبط نفسه عند مواجهته لهجمات من متظاهرين يمثلون حزب العمال الكردستاني. وقال ان الجيش العراقي يحترم تضحيات الايزيديين وما عانوه. لهذا السبب فان الجيش يكون مهنيا جدا ومنضبطا عند تعامله مع الايزيديين. محمد زنكنة، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال “مطالب الاطراف المقربة من حزب العمال الكردستاني بحكم ذاتي لسنجار هي غير قانونية لانهم لا يمثلون حزبا سياسيا في العراق او كردستان. فضلا عن ذلك فان التصنيف الدولي لهذا الطرف لا يسمح له بمثل هكذا طلب”.

ويعتقد زنكنة ان مطالب هذه الاطراف هي لا شيء سوى انتحار سياسي سيعرض المنطقة فقط لمزيد من المشاكل والكوارث غير المنتهية. وطالب زنكنة من الحكومة العراقية ان تتخذ اجراء عاجلا ضد هذا الطلب، حيث ان بغداد واربيل توصلتا الى اتفاقية بطرد جميع الفصائل المسلحة المنضوية مع قوات حزب العمال الكردستاني. من جانب آخر فان تركيا وبين الحين والآخر تهدد بمهاجمة منطقة سنجار لطرد عناصر قوات حزب العمال الكردستاني والعاملين معه، التي اعلنت انسحابها من المدينة نهاية عام 2018. هذه القضية تعد حجر عثرة في العلاقات العراقية – التركية. واستنادا الى مكتب انقاذ الايزيديين المختطفين فان ما يقارب من 60% من اهالي سنجار، التي تعتبر آخر منطقة لتواجد الايزيديين في العراق، لم يعودوا الى قراهم فيها وذلك لأسباب تتعلق بنزاعات سياسية بشأنها.

 عن “المونيتر”