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ماكرون يهاتف البابا ويصف زيارته للعراق بـ ” نقطة تحول حقيقية للشرق الأوسط”

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة البابا فرنسيس إلى العراق بأنها نقطة تحول حقيقية للشرق الأوسط ، وفق ما ذكر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون هنأ البابا خلال إتصال هاتفي بزيارته التاريخية للعراق وتطرقا إلى تأثيرها وأهميتها، واصفا إياها بأنها نقطة تحول حقيقية للمنطقة.

وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون والبابا تشاركا أفكارهما ومخاوفهما بشأن الأزمات التي تزعزع استقرار العديد من مناطق العالم وبشكل أوسع عدم الاستقرار الذي تسببه الدول التي تستخدم الدبلوماسية الدينية لغايات سياسية ، فضلا عن تحديات العالم بعد إنتشار كوفيد19، والوضع في لبنان.

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