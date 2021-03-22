محكمة تحقيق الكرخ تطلق سراح المتهم ابراهيم الصميدعي بكفالة لحين موعد المحاكمة

بغداد / إعلام القضاء

قررت محكمة التحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) عن ثلاث شكاوى مقامة ضده.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “القاضي المختص قرر اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) بعد تدوين اقواله عن ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق واحالته على المحكمة المختصة”.

وأضاف أن” الشكوى الاولى تخص الاساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقا لاحكام المادة 226 من قانون العقوبات وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك،والقضية الثانية وفقا لاحكام المادة 433 / 1 من القانون المذكور والمقامة من قبل وزير الدفاع والقضية الثالثة استنادا لاحكام المادة 210 منه عن موضوع التصريح في احدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لاحد الاشخاص في تولي منصب وزاري”.