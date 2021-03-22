مسلحون بزي عسكري يخطفون صاحب حقل دواجن وعماله في ديالى بعد استدراجهم

بغداد/ تميم الحسن

حتى نهار امس، كانت القوات الامنية ما تزال تبحث عن مصير مختطفين من قبل جهات مجهولة في بلدة تقع في شمالي ديالى.

وجرت الحادثة في اعقد منطقة في المحافظة، حيث يتسابق “داعش” وفصائل مسلحة على تخريب حياة المدنيين.

وتشهد ناحية العبارة شمالي ديالى (التي جرى فيها الاختطاف) حوادث اسبوعية بين اغتيال وانفجار عبوات ناسفة وسقوط قذائف الهاون.

ويقول مسؤول محلي في ديالى لـ(المدى) ان “مسلحين بزي عسكري خطفوا عمالا في حقل دواجن في منطقة الحد الاخضر التابعة لناحية العبارة، شمال شرقي بعقوبة”.

وجرى الحادث في مساء يوم السبت، حيث اختطف 3 عمال اضافة الى صاحب الحقل وتم نقلهم الى مكان مجهول.

ويتناقل السكان في “العبارة” أحاديث واتهامات متضاربة بين اتهام “داعش” بالهجوم او جماعات مسلحة تنشط هناك.

تنظيف “المليشيات”

واشار رعد الدهلكي النائب عن ديالى، في وقت سابق، الى منع “مليشيات” عودة نازحين الى مناطق في ناحية العبارة.

وقال في بيان صحفي ان “بعض المسعورين من المليشيات المنفلتة اعترضت حافلات تقل عوائل نازحة تسعى للعودة الى مناطق ‏سكناهم، في منطقه بني زيد أطراف ناحية العبارة”.

واضاف ان ‏‏”الامر المخزي والمعيب هو اقتراح ضابط من الجيش على تلك العوائل العودة الى المخيم الذي جاءوا منه بدل ‏اعتقال من يمنعهم من العودة من قبل المليشيات المنفلتة”.

واعتبر الدهلكي ما حدث بانه “رسالة واضحة بان ديالى بلا قانون ولا حكومة ‏تحاسبهم او يخشوها وهذا ليس بالأمر المفاجئ في دولة اللا قانون”.

وتضم ديالى أكبر عدد من الفصائل حيث يقدر عددهم بنحو 20 الف عنصر، حيث تسيطر تلك الجماعات على القرار الامني.

وكان الدهلكي قد دعا الحكومة في وقت سابق الى اطلاق “صولة فرسان كبيرة وبدعم من عشائرها العراقية الاصيلة لتنظيف المحافظة من المليشيات السائبة”.

واعتبر النائب عن ديالى حينها المليشيات بانها “تسعى لتحقيق حلمها بالتغيير الديموغرافي في ديالى”، كما اتهم بعض القوات الامنية التي قال بانها “تتهاون مع تلك الجماعات وتترك السلاح المنفلت بيدها ولا تنتصر للمواطن البسيط”.

مزاحمة أصحاب الأعمال

وتدخل بعض الفصائل في حروب مع بعض اصحاب الاعمال للسيطرة على التجارة، كما سبق وحدث في مناطق صلاح الدين، في قضية البو دور التي قتل فيها 8 مدنيين واتهمت فيها “مليشيات” تحاول مزاحمة السكان بالتجارة.

وما يزيد الشك بوقوف فصائل وراء حادثة “العبارة” هو ما يقوله المسؤول المحلي من انها: “جرت ضد صاحب حقل دواجن وعماله، حيث دائما يتعرض اصحاب هذه المهن الى ابتزاز من فصائل مسلحة”.

لكن بالمقابل ناحية العبارة كانت قد حصلت على المركز الاول في عدد الهاونات التي تسقط عليها، وتختلط فيها مسؤولية المهاجمين بين “داعش” والفصائل.

ومنذ 2015 (بعد تحرير ديالى) سقط في الناحية ونواحيها نحو 100 هاون، كما يعاني السكان من وجود عدد هائل من العبوات الناسفة الموجودة في البساتين.

ويقول احد سكان العبارة التي تواصلت معهم (المدى) عبر الهاتف “ان كل 20 او 30 متر في البساتين توجد فيه عبوة ناسفة زرعت من ايام تنظيم داعش”.

بدوره، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، عن مسؤولية “داعش” في اختطاف 4 من عمال حقل دواجن في منطقة زاغنية شمال شرقي بعقوبة.

وقال التميمي في بيان يوم أمس، ان “تنظيم داعش الارهابي اختطف في ساعة متأخرة من مساء يوم امس 4 من عمال حقل دواجن في منطقة زاغنية قرب ناحية العبارة (13كم شمال شرق بعقوبة) واقتادهم الى جهة مجهولة”.

واضاف التميمي، ان “الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في منطقة الحادث”.

هل “داعش” وراء الحادثة؟

وفي تشرين الاول الماضي كان “داعش” قد بث صورا اظهرت قيام التنظيم بـ”نسف ابراج” للطاقة قرب ناحية العبارة.

وفي شباط 2020، قتل “داعش” واصاب نحو 14 بين مدني وعسكري بهجوم على موقع امني زاغنية التي جرى حادث الاختطاف الاخير بالقرب منها.

وهاجم مسلحون نقطة تفتيش في زاغنية بأسلحة الرشاش والقناص، وقتلوا 4 من الشرطة، فيما اصيب 10 آخرون بينهم ضابطان و6 مدنيين و2 من العناصر الامنية.

وخلال فترة سيطرة تنظيم القاعدة وبعد ذلك “داعش” (من 2006 الى 2017) سقط من سكان العبارة والمناطق المحيطة نحو 1000 قتيل واضعاف من الجرحى.

لكن في السنوات التي اعقبت 2015، وبحسب المصادر المحلية، فان “تكتيك داعش قد تغير في المناطق التي يوجد فيها سكان، حيث عادة يقوم بعمليات قتل وليس اختطاف”.

وجرت عادة التنظيم بعد خسارته عددا من المدن اولها كانت ديالى قبل 6 سنوات، بان يقوم بعمليات اختطاف في المناطق النائية، اما داخل المدن فهي من “اختصاص المليشيات” بحسب قول المسؤول المحلي في ديالى.

وبحسب المعلومات ان المختطفين قبل اختفائهم، كانوا قد تلقوا اتصالا من مجهولين عن وجود “حريق داخل الحقل” لاستدراجهم الى المكان.

لكن الأوراق اختلطت اكثر حين وصلت معلومات الى سكان “العبارة” بعد نهار امس، بطلب الخاطفين “فدية” مقابل اطلاق سراح المختطفين، وهو اسلوب جديد لم تتبعه الفصائل المسلحة من قبل.