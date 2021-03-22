وزير الصحة محذراً من تفش أكبر للوباء: مجالس العزاء والولائم مستمرة في ذي قار

تحدث وزير الصحة حسن التميمي، أمس الاحد، عن موقف محافظة ذي قار من تفشي وباء كورونا، وتعامل الوزارة مع الوضع الصحي بالمحافظة. وقال التميمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار المكلف، عبد الغني الاسدي، ان “وزارته سجلت وجود عدم التزام كبير بالإجراءات الصحية المعلنة بين الاهالي في القرى والارياف بالمحافظة”.

وتابع “كما ان الموقف العام في ذي قار يبين استمرار اقامة مجالس العزاء والتزاور واقامة الولائم وعدم ارتداء الكمامات، رغم كل التوصيات التي تطلقها وزارة الصحة”.

وحذر التميمي من ان استمرار التهاون بالإجراءات الطبية سيؤدي الى “زيادة الضغط على المؤسسات الصحية بسبب تسجيل الحالات الحرجة والشديدة من اصابات كورونا”.

وأعلن الوزير استحداث “أكثر من 80 مركزا متخصصا لمعالجة جائحة كورونا منها 11 مركزا في محافظة ذي قار”.

وأضاف ان “الوزارة وفرت اكثر من 12 الف جهاز تنفس اصطناعي واضافة اكثر من 14 الف سرير واكثر من 70 مختبر ورفع الطاقة الخزنية للاوكسجين الطبي الى اكثر من 2 مليون لتر مكعب بعدما كانت 292 الف لتر مكعب مع بداية الجائحة”.

وأشار الى “توفير 47 جهاز مفراس حلزوني في الاقضية والنواحي ومراكز العزل واضافة اكثر من 70 مختبرا تخصصيا وتوفير جميع المستلزمات والامكانيات الطبية”، ماضيا بالقول ان “الجائحة تعتمد بالاساس على التزام المواطن”.

ويوم أمس، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، عن إمكانيات الوزارة في مواجهة الأعداد الكبيرة المتوقعة للمصابين بفايروس كورونا في عموم البلاد نتيجة الارتفاع المستمر بعدد الإصابات في الموقف الوبائي اليومي والذي استقر في الأيام الماضية على ما فوق الـ 5 آلاف.

وقال البدر في تصريح متلفز إن “تراجع الإصابات في اليومين الأخيرين لا يدفعنا إلى القول بأن الموجة الثانية انخفضت أو أن نقيم من خلالها الموقف الوبائي”.

وأضاف أن “المتابع للموقف الوبائي يلاحظ أن التزايد بالإصابات مستمر مع ارتفاع نسبة الإصابات الخطيرة بالمقارنة مع الموجة الأولى خصوصا للمصابين بالسلالة الجديدة”.

وتابع البدر أنه “ما يزال التهاون مع الإجراءات الوقائية وقد أشرنا ذلك في مختلف المحافظات مما ينذر بخطر كبير في الموجة الثانية”.

ولفت إلى أنه “رغم الإصابات الكبيرة إلا أن كوادر وزارة الصحة ما تزال قادرة على استيعاب الإصابات الجديدة وما تزال آلاف الاسرة شاغرة”، مبينا أن “الوزارة تعاني من مشكلة وهي أن الكثير من الأشخاص الذين يصابون بالفايروس ويعلمون بالإصابة لا يراجعون المراكز الصحية إلا بعد تفاقم الإصابة مما يشكل خطرا على حياتهم”.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، وصول أول وجبة لقاح ضد كورونا اليوم الاثنين من مرفق “كوفاكس”.

وقال التميمي في المؤتمر الصحفي من محافظة ذي قار، إن “اليوم الاثنين سيشهد وصول اول وجبة من لقاحات كورونا ضمن مرفق كوفاكس بعد عدة تأجيلات بسبب سوء الإدارة على الرغم من دخول العراق للمرفق في أيلول من العام الماضي ودفع 170 مليون دولار في كانون الأول من نفس العام ضمن اتفاقية لتجهيز العراق بـ 16 مليون جرعة إلا أن المرفق قد أجل موعد التسليم لعدة مرات بسبب حجم الطلب على اللقاح وكان آخرها يوم أمس السبت إلا أنه تم التأجيل ليوم غد”.

وأضاف، أن “الوزارة دخلت اتفاقية مع شركة فايزر وبتجهيز 3 مليون جرعة سيبدأ التجهيز في الأول من نيسان المقبل وعلى شكل دفعات فيما تم الاتفاق مع شركة سينوفارم لتجهيز العراق بمليوني جرعة، موضحا أن المشكلة عالمية وليست في العراق فقط بسبب حجم الطلب على اللقاحات من مختلف دول العالم وعدم قدرة الشركات على تلبيتها وفق المواعيد المحددة وان الفترة المقبلة ستشهد انطلاق عمليات التلقيح بشكل كبير”.