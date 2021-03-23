اختطاف مزارعين شمال بغداد بعد 24 ساعة على حادثة ديالى

بغداد/ تميم الحسن

تصاعد عدد المختطفين في مناطق شمال بغداد خلال الـ48 ساعة الماضية الى 6 اشخاص، بعد اختطاف مزارعين اثنين في شرقي صلاح الدين، من قبل مسلحين مجهولين. وجرت حالة الاختطاف الاخيرة بذات الاسلوب الذي تم فيه خطف 4 عمال في حقل دواجن مساء السبت شمالي ديالى.

وتزداد الشكوك فيما لو كانت “داعش” وراء تلك الحوادث، حيث تمت عملية الاختطاف في صلاح الدين بالقرب من معسكر كبير يضم فصائل من الحشد الشعبي. ولم تعلق الحكومة حتى الان على حادثي الاختطاف الذين تزامن حدوثهما مع حصيلة خروقات ثقيلة بعضها جرى في بغداد. ويقول مصدر مطلع في صلاح الدين لـ(المدى) انه “بعد الساعة السادسة من مساء الاحد خطف مسلحون مزارعين اثنين في قرية الحليوة في قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة”. وكان المزارعين ينقلان جرارا زراعيا بعد عطله قرب أحد الآبار الارتوازية، قبل ان يهاجمهما المسلحون.

في منطقة مؤمنة

وبحسب المصدر ان الهجوم جرى في منطقة مؤمنة. ويضيف: “الحادث وقع على بعد 2 كم عن مطار حليوة”.

والمطار هو قاعدة عسكرية كبيرة في شرقي صلاح الدين، ويضم عددا من الفصائل المسلحة المتواجدة داخله منذ نحو 4 سنوات. وجرى الهجوم بعد 24 ساعة من اختطاف مسلحين بزي عسكري، صاحب حقل دواجن و3 من عماله بعد استدراجهم باتصال هاتفي.

ويتشابه الحادثان بانهما وقعا في مناطق ينشط فيها تنظيم “داعش” والفصائل المسلحة، مما يعقد تحديد هوية الفاعلين.

كما ان الحادثين استهدفا اشخاصا يعملون في انشطة تجارية، حيث تشير المعلومات الى ان “نشاطا مشبوها” تقوم به بعض الفصائل لجمع اموال من مزارعين في طوزخرماتو.

ويقول المصدر في صلاح الدين ان “احد الفصائل حصل عام 2019 و2020 من المزارعين في الطوز على إيرادات لـ400 طن من محصول الحنطة”.

ووفق المصدر ان ذلك تم بعدة طرق منها: فرض إتاوات على بعض المزارعين بإعطائهم جزءا من المحصول، طرد بعض الفلاحين من مزارعهم واستغلالها (عبر التهديد)، ومنع آخرين من الوصول الى أراضيهم واتهامهم بانهم “دواعش”.

وكانت حكومة عبد المهدي السابقة، قد حاولت ابعاد الفصائل عن مطار حليوة بسبب تهديدات امريكية باحتمال قصف المعسكر، لكنها فشلت في ذلك.

مطار حليوة

وحسب مصادر (المدى) ان الفصائل “تمتنع من ترك المطار” بسبب قربه من مناطق زراعية واعمال تجارية متعددة.

وكانت الفصائل قد وصلت الى مطار حليوة او “مطار الصديق” بعد ازمة 2017 بين بغداد والاقليم، حيث انسحبت البيشمركة حينها من الموقع.

ووفق التسريبات انه “جرت عملية نهب واسعة للمطار” بعد انسحاب البيشمركة بحسب قرار لحكومة حيدر العبادي السابقة، حينها بعودة القوات الكردية الى كردستان.

بالمقابل ان طوزخرماتو التي جرى فيها حادث الاختطاف، قد تعرضت في وقت سابق الى هجمات متعددة من تنظيم “داعش”. ويعتقد رضا كوثر وهو مسؤول محلي في قضاء الطوز، ان “داعش” وراء الهجوم الاخير، رغم وجود قوات الحشد الشعبي في المنطقة.

وقال كوثر لـ(المدى) انه “لا توجد منطقة مؤمنة بالكامل في العراق، وداعش يمكن ان يهاجم باي لحظة”.

لغز الزركة!

واضاف كوثر وهو الرئيس السابق اللجنة الامنية في القضاء ان “التنظيم ربما سحب المختطفين الى منطقة الزركة” القريبة من طوزخرماتو.

والزركة في شرقي صلاح الدين تعتبر معقلا رئيسا لتنظيم “داعش”، حيث غالبا ماتنفذ القوات الامنية عمليات في المنطقة لكن التنظيم يظهر بعد نهاية تلك الحملات. ويتابع المسؤول المحلي :”الزركة منطقة تضم مستنقعات واحراش وتمتد على مساحة واسعة، حيث يبلغ طولها 45 كم وعرضها 10 كم”. ويؤكد كوثر ان “المسلحين في الزركة يختفون بعد كل عملية عسكرية عن طريق الدراجات النارية ثم يعودون بعد ذلك، فيما دائما تعثر القوات الامنية على مولدات كهرباء وارزاق جافة في المضافات”.

بالمقابل لم تعلق الحكومة حتى الان على حادث صلاح الدين او ديالى الذي جرى قبل الاول بـ24 ساعة.

حوادث متزامنة

وتزامنت العملية الاخيرة في نفس التوقيت مع اغتيال ضباط في المخابرات بسلاح كاتم في منطقة المنصور غربي العاصمة، كما تعرض منزل لضابط في الدفاع الى هجوم بعبوة ناسفة بمنطقة الشعلة في بغداد. كذلك تعرض منزل يعود الى عائلة النائب محمد الكربولي الى هجوم يالعبوات الناسفة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة. وحتى مساء امس مازال المختطفون الاربعة في ديالى مجهولي المصير، حيث تم التعرف على اثنين منهم، وهم: منتصر ناهد العجيلي وعلاء شهوبي. وكانت تسريبات قد وصلت الى (المدى) قد رجحت مقتل اثنين من الاربعة المختطفين في ديالى، لكن لم يتم التأكد من تلك المعلومات.