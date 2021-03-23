التربية تعيد العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدّل

قررت وزارة التربية اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل خلال العام الدارسي الحالي . وقال بيان للوزارة امس ان (هيئة الرأي بالوزارة قررت برئاسة الوزير علي حميد الدليمي على اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل)، واضاف ان (المديرية العامة للتقويم والامتحانات ستصدر الاجراءات و الآليات الخاصة بالنظامين). فيما أعلنت لجنة التربية النيابية، تضمين مشروع بناء ألف مدرسة من القرض الصيني في قانون موازنة العام الجاري. وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح امس انه (تم اكمال جميع المتطلبات الخاصة ببناء الف مدرسة من القرض الصيني)، مؤكدا (توجيه كتاب الى المحافظات ومديريات التربية كافة لتقديم الأراضي التي سيتم إنشاء المدارس عليها وبحسب النسب السكانية)، مشيرا الى (تضمين القرض ضمن فقرات الموازنة وستتم المباشرة بالبناء بعد اقرارها).