الدفاع المدني يعلن إخماد حريق المخازن التجارية في بغداد وانقاذ 8 عمال

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ستة مخازن تجارية مخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات في منطقة العلاوي شارع 6 وسط العاصمة العراقية بغداد .

وقالت المديرية في بيان، إن فرقها “تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ستة مخازن تجارية مخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات في منطقة العلاوي شارع 6 وسط بغداد الكرخ”.

واضافت، ان الفرق “استنفرت امكانياتها من عجلات اطفاء وحوضيات وزوارق نهرية وكوادر بشرية من اجل احكام السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المخازن التجارية الستة وانقاذ 20 مخزنا مجاورا لموقع الحادث بعد ان نجحت بايقاف امتداد النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ لعدد من العمل من داخل المخازن المحترقة”.

مبينة ان “فرق اسعاف الدفاع المدني تسارعت الى تقديم الاسعافات الاولية للمصابين والبالغ عددهم 8 عمال واجراء الانعاش الرؤي قبل تامين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها”.

وقامت مديرية الدفاع المدني بـ”تحريك الزوارق الخاصة بنا في نهر دجلة ووضعها تحت جسر الشهداء لتامين امدادات المياه الى فرق الدفاع المدني لإتمام عمليات الاخماد بأسرع وقت من اجل انهاء الحريق وتحجيم الاضرار الاقتصادية”.

واشارت الى انها “طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.