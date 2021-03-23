القضاء: الصميدعي اعترف بالخطأ الذي ارتكبه

أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس، بياناً حول إطلاق سراح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، فيما كشف عن التهم الموجهة له بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وقال المجلس في بيان تلقته (المدى)، إن “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قررت اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) عن ثلاث شكاوى مقامة ضده”.

وأضاف، أن “القاضي المختص قرر اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) بعد تدوين اقواله عن ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق واحالته على المحكمة المختصة”.

وأوضح، أن “الشكوى الاولى تخص الاساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقا لاحكام المادة 226 من قانون العقوبات وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك”. وتابع، أن “القضية الثانية وفقا لاحكام المادة 433 / 1 من القانون المذكور والمقامة من قبل وزير الدفاع والقضية الثالثة استنادا لاحكام المادة 210 منه عن موضوع التصريح في احدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لاحد الاشخاص في تولي منصب وزاري”. واعتقل الصميدعي، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، وفق مذكرة قبض صادرة عن القضاء العراقي، وفق المادة 226، حيث اقتادته قوة من الشرطة من منزله في بغداد إلى أحد المراكز في العاصمة.