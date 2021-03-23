المالية البرلمانية: الموازنة لن تحسم فـي جلسة واحدة

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان ملف الموازنة لن يتم تمريره خلال جلسة واحدة، خاصة ان هناك بعض الامور الخلافية التي مازالت قائمة الى يومنا هذا وتجري حوارات سياسية من اجل حلها والاتفاق على صيغة معينة لتمرير الموازنة.

وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم في تصريح صحفي، ان “الموازنة تحتوي على مواد كثيرة ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات حول نصوصها”.

واضاف ان “محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم حول الايرادات الواجب تسليمها”.

وبين ان “هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت على الموازنة وهناك ضغط سياسي برلماني من اجل المضي وحل الخلافات مع الاقليم للتصويت على الموازنة”.

من جانب آخر، مازال ملف تغيير تسعيرة الدولار في الموازنة، يتصاعد نحو الجدية، حتى وصل إلى تهديد بعض الكتل بمقاطعة التصويت تماما على الموازنة في حال عدم اعادة التسعيرة السابقة، وذلك عقب تلكؤ تمرير الموازنة داخل البرلمان، وتأجيلها إلى السبت المقبل.

وبعد تصاعد حدة المطالبات والتهديدات بعدم تمرير الموازنة في حال عدم تعديل سعر الدولار، اكدت اللجنة المالية ولاكثر من مرة عدم امكانية تغيير سعر الدولار في الموازنة، وصعوبة اتخاذ هذا الاجراء. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية سابقة، إنه “لايوجد أي تعديل لسعر صرف الدولار في الموازنة وليس التغيير من صلاحيات اللجنة أو البرلمان”، مبينا ان “تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات والعجز سيكون كبيراً، والمتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جداً”.

لكن الحكومة حسمت جدل قدرة البرلمان على تعديل سعر صرف الدولار، حيث أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، أمس، أن بإمكان البرلمان تغيير سعر صرف الدولار لكنه لن يكون ملزماً للحكومة بتطبيقه.

وقال ناظم، في تصريح صحفي، إن “الفرصة متاحة أمام البرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة”. وأضاف، أن “قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة، كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار”. وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه “يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها”.

وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ ثلاثة اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، فيما بامكان الحكومة المساعدة بتسهيل الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات”. وكان مجلس النواب، قد أخفق السبت الماضي، بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد فشل مفاوضات بغداد وأربيل حول حصة الإقليم. ورفع مجلس النواب الجلسة الماضية، إلى يوم السبت المقبل، بهدف إكمال المفاوضات حول حصة الإقليم وخصوصاً المادة 11 من المشروع.