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اليوم.. رفع عدد من السيطرات في الرصافة

أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، أمس الاثنين، انه سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد اليوم الثلاثاء.

وقال البياتي انه “تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيباشر الجهد الفني بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد يوم غد الساعة 9 صباحا 23 آذار برفع سيطرات جانب الرصافة”.

واضاف انه في “المرحلة الاولى سيتم رفع سيطرة الموال باتجاه تقاطع المستنصرية وسيطرة تقاطع القطن الطبي باتجاه تقاطع الفنون الجميلة وسيطرة ساحة عنتر باتجاه رأس الحواش وتحويلها الى مرابطات للتخفيف من الزخم المروري وضمان سرعة وصول موظفي الدولة لدوائرهم”.

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