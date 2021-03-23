انخفاض معدل الولادات في العراق

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، انخفاض معدلات الولادة في العراق، فيما تحدثت عن نسب الزيادة السكانية في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهندواي في تصريح صحفي، إن «العراق يفتقد لقوانين أو تشريعات من شأنها أن تحد من النسل، وذلك بسبب الطبيعة الاجتماعية والمنظومة القيمية، لأننا مجتمع شرقي، وليس من السهولة تقبل تلك التشريعات».

وأضاف، أن «هذه التشريعات فيها جوانب سلبية، والدول التي اتجهت نحو تلك السياسات تواجه مشاكل وأصبحت هنالك فجوة في تلك المجتمعات، وتعاني من نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما توصف».

وأكد أن «نسب الخصوبة في العراق مرتفعة عن البلدان الأخرى، لكن هنالك تراجعا في تلك النسب، وقياس الزيادة السكانية السنوية الآن بلغ 2.6%، بعدما كانت أكثر من 3%».

وأشار إلى، أن «هنالك حالة من التنظيم بدأت تشهدها الأسرة العراقية بالخصوص حديثة التكوين، التي بدأت تكتفي بـ2 إلى 3 أطفال فقط».

وأوضح أن «العائلة العراقية في الماضي كانت لا تفكر في تحديد النسل إطلاقا، ويصل عدد الأطفال فيها من 10 إلى 12 طفلاً أو أكثر».

وتابع «نحن نعول على السياسات التوعوية والإرشادية، التي تستهدف بها الأسر من خلال التقليل من الإنجاب والتباعد بين الولادات، لكي تؤدي الأسرة دورها بأكمل وجه، بحسب استطاعتها ودخلها المالي».