تحلم بالتعاون مع هيفاء وهبي … المغربية هند المكاوي و سر الوقوف أمام تيم حسن

كشفت خبيرة التجميل المغربية هند المكاوي أن التمثيل فعلاً هو المسار الذي سوف تسلكه خلال المرحلة المقبلة انطلاقاً من بلدها المغرب ووصولاً الى الدول العربية الاخرى كتعبير جدي عن موهبتها التي أرادت القاء الضوء عليها بعد تعزيزها بالمعرفة و الثقافة و تقنيات فن التمثيل الذي تميل اليه منذ الطفولة .

في المقابل أستغربت هند الحديث عن ترشيحها للوقوف النجم السوري تيم حسن في الجزء الخامس من مسلسل ( الهيبة ) و قالت أن العمل تم تصويره و لا توجد أي مفاوضات مع شركة الصباح المنتجة للعمل و أشارت الى أن كل شيء ممكن أن يحصل في المستقبل في حال كانت هناك فرصة مقنعة قادرة على تلبية أحلامها و أهدافها .

هند المكاوي تعاملت كخبيرة تجميل مع عدد كبير من النجمات في المملكة المغربية أمثال إبتسام تسكت وخولة بنعمران و نهيلة أبو حنيفة ولم تخفي حبها للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي تقول أن لديها رغبة بالتعامل معها في يوم من الايام على صعيد فن الماكياج