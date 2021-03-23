Posted on by

تحلم بالتعاون مع هيفاء وهبي … المغربية هند المكاوي و سر الوقوف أمام تيم حسن

Attachment thumbnail
Attachment thumbnail
Attachment thumbnail
Attachment thumbnail
Attachment thumbnail
Attachment thumbnail

كشفت خبيرة التجميل المغربية هند المكاوي أن التمثيل فعلاً هو المسار الذي سوف تسلكه خلال المرحلة المقبلة انطلاقاً من بلدها المغرب ووصولاً الى الدول العربية الاخرى كتعبير جدي عن موهبتها التي أرادت القاء الضوء عليها بعد تعزيزها بالمعرفة و الثقافة و تقنيات فن التمثيل الذي تميل اليه منذ الطفولة .

في المقابل أستغربت هند الحديث عن ترشيحها للوقوف النجم السوري تيم حسن في الجزء الخامس من مسلسل ( الهيبة ) و قالت أن العمل تم تصويره و لا توجد أي مفاوضات مع شركة الصباح المنتجة للعمل و أشارت الى أن كل شيء ممكن أن يحصل في المستقبل في حال كانت هناك فرصة مقنعة قادرة على تلبية أحلامها و أهدافها .

هند المكاوي تعاملت كخبيرة تجميل مع عدد كبير من النجمات في المملكة المغربية أمثال إبتسام تسكت وخولة بنعمران و نهيلة أبو حنيفة ولم تخفي حبها للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي تقول أن لديها رغبة بالتعامل معها في يوم من الايام على صعيد فن الماكياج 

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close