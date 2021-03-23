دينا فؤاد: طموحي إختراق ميدان الرياضة البدنية أملاً بتمثيل العراق في المحافل الدولية

دينا فؤاد لـ (الزمان): طموحي إختراق ميدان الرياضة البدنية أملاً بتمثيل العراق في المحافل الدولية

نينوى – سامر الياس سعيد

برزت الرياضية دينا فؤاد مؤخرا كبطلة في رياضة القوة البدنية التي تتطلب ممارستها جهدا كبيرا لاسيما من خلال احتكارها من قبل الرجال تحديدا الا ان البطلة فؤاد كسرت القاعدة لتسهم من خلال دخولها الميدان الرياضي في تاكيد جدارتها في هذا المضمار ولتبرهن لبنات جيلها بانهن الاحق والاقدر في التميز على صعيد الرياضات البدنية كما برزت الرياضية المذكورة كاول مدربة لقاعة متخصصة بالرشاقة وممارسة الرياضة تم افتتاحها مؤخرا في ناحية القوش لتسهم من خلال القاعة في ابراز قدرات الفتيات والكشف عن امكانياتهن فضلا عن طموحها الابرز وهو تمثيل العراق في المحافل الدولية من خلال قصب السبق الذي حازته في رياضة القوة البدنية، الزمان الرياضي ضيفت الرياضية دينا فؤاد وكان هذا الحوار معها :

{ احرزت الكثير من البطولات في رياضة القوة البدنية، ما الذي استهواك هذه الرياضة ومنذ متى وانت تمارسينها؟

-استهوتني هذه الرياضة منذ الصغر وكانت امنياتي في تلك الفترة بأن اتمرن في اي قاعة رياضية تحمل طابع نسوي وانا امارس هذه الرياضة منذ ست سنوات، وبفضل القاعة التي افتتحت في القوش قبل عدة اشهر، وهي قاعة السا التي تحمل الطابع النسوي، تحقق جزء كبير من حلمي حيث بدأت فيها كلاعبة عادية ثم اصبحت مساعدة للمدربة وبعد ذلك اصبحت المدربة الرئيسية للصالة، وهنا حالفني الحظ كثير حيث طلب مالك الصالة تسجيلها بشكل رسمي لدى اللجنة الاولمبية وكان من بين شروط التسجيل ان يكون للصالة مدربة تحمل شهادة في التدريب حيث كانت فرصتي التي استثمرتها من خلال المشاركة في الدورة التأهيلية التي اقيمت في اللجنة الاولمبية في محافظة دهوك واثناء الدورة قام بعض الاخوة المدربين واعضاء اتحاد كمال الاجسام باختياري للمشاركة في بطولة اقليم كردستان للقوة البدنية التي اقيمت في مدينة دهوك حيث كانت هذه مشاركتي الاولى في هكذا بطولة وتمكنت ولله الحمد من احراز المركز الاول في البطولة التي شملت العاب بنج بريس، دبني، وديدليفت وبعد فترة قصرة شاركت ايضا في بطولة اخرى اقيمت في محافظة اربيل حيث احرزت في هذه البطولة المركز الاول.

{ هل هناك رياضات اخرى تمارسينها؟ وما هي؟

-بالحقيقة انا متأثرة جدا بوالدي الذي يمارس عدة رياضات ومن بين هذه الرياضات كرة الطائرة التي تعجبني كثيرا لكني لا امارسها، اما الالعاب الاخرى التي امارسها مع كمال الاجسام هي رياضات متعلقة نوعا ما بكمال الاجسام، مثل البوكسينغ ورقصة الزومبا واليوكا.

{ تقومين حاليا بالاشراف على احدى القاعات الرياضية في ناحية القوش، ماهي ابرز النصائح التي توجهينها الى االفتيات الذين يتجهون لممارسة الرياضة وكيف يمكن استقطابهن لابراز قدراتهن في ممارسة انواع معينة من الرياضات؟

-انا الان اشرف على كتابة الكورسات الغذائية والرياضية في قاعة السا في القوش علما ان الرياضة لها صلة رئيسية ببناء نفسية الانسان سواء كان ذكرا ام انثى وبعدها تأتي النصائح بالالتزام بالاكل الصحي للذين يقبلون على ممارسة الرياضة واما عن النصائح فاود ان انصح الجميع ليس الاناث فقط، بممارسة الرياضة ولو داخل البيت، لكن يبقى لممارسة الرياضة في الصالات وبشكل جماعي طعم اخر. الرياضة مفيدة لجسم وعقل وصحة الانسان.

{ بصفتك تقيمين في محافظة نينوى، برأيك ما هي ابرز الجهات التي يمكنها تشجيع الفتيات على الاقبال على ممارسة الرياضة او اختيار العاب معينة لممارستها وتمكين طموحها بالتدرج لتمثيل المنتخبات الخاصة بتلك الاعاب؟

-برايي الشخصي هذا الامر يقع على عاتق جهات عدة اهمها وزارة الشباب والرياضة والجهات ذات العلاقة كاللجنة الاولمبية والاندية الرياضية لكن وبصراحة اود الاشارة الى ان هذا الدعم شبه منعدم، انا في مسيرتي الرياضية اوجدت الدعم من قبل عائلتي ومن صاحب الصالة الاستاذ ريفان الحكيم، ورياضة كمال الاجسام معروفة هنا بانها حكر للرجال كما لاانسى تشجيع الست لارا زرا مدير ناحية القوش عندما حصلت على المركز الاول في البطولتين حيث كانت اول المشجعين لي و منحتني شهادة تقديرية لانجازاتي هذه.

اتمنى من وزارة الشباب والرياضة ان تلعب دورها الرئيسي في دعم العنصر النسوي في ممارسة جميع انواع الرياضة وبالاخص رياضة كمال الاجسام لانها رياضة عالمية. ولابد ان اشير بعد تحقيقي لبطولتين على مستوى اقليم كردستان، من انني اجاهر بحلمي في المشاركة والفوز بلقب على مستوى العراق لاتمكن بعد ها من تمثيل بلدي في المحافل الدولية والاقليمية.