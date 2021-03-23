كانت امرأة تعادل رهطا من رجال !..
بقلم مهدي قاسم
بشعلة أفكارها التنويرية و شجاعة مواقفها الثابتة و الراسخة.
حقا كانت امرأة متفردة تعادل رهطا من رجال
بشعلة أفكارها التنويريةو شجاعة مواقفها الثابتة و الراسخة.
ولم تتراجع أو تتقهقر يوما إلى الوراء حتى ولا خطوة واحدة
رغم سكاكين مشحوذة جيدا ومهددِة بقطع رأسها
من قبل رجال ظلام و جندرمة عقائد سقيمة .
وهي تشعل شمعة بعد أخرى
في ليل نساء الشرق البهيم و المؤلم الطويل
حيث يرُاق دم فتيات و نساء على شبهة أو سهوا
لتضيء الطريق أمامهن نحو انعتاق وتحرر
من مصير مُزر ومفجع
أشبه بمصير جواري وعبيد ..
*نقصد بها المُفكِرة والروائية الدكتورة نوال السعداوي التي توفيت قبل يومين تاركة ثراء فكريا مهما و قيما جدا !..