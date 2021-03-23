كانت امرأة تعادل رهطا من رجال !..

بقلم مهدي قاسم

بشعلة أفكارها التنويرية و شجاعة مواقفها الثابتة و الراسخة.

حقا كانت امرأة متفردة تعادل رهطا من رجال

بشعلة أفكارها التنويريةو شجاعة مواقفها الثابتة و الراسخة.

ولم تتراجع أو تتقهقر يوما إلى الوراء حتى ولا خطوة واحدة

رغم سكاكين مشحوذة جيدا ومهددِة بقطع رأسها

من قبل رجال ظلام و جندرمة عقائد سقيمة .

وهي تشعل شمعة بعد أخرى

في ليل نساء الشرق البهيم و المؤلم الطويل

حيث يرُاق دم فتيات و نساء على شبهة أو سهوا

لتضيء الطريق أمامهن نحو انعتاق وتحرر

من مصير مُزر ومفجع

أشبه بمصير جواري وعبيد ..

*نقصد بها المُفكِرة والروائية الدكتورة نوال السعداوي التي توفيت قبل يومين تاركة ثراء فكريا مهما و قيما جدا !..