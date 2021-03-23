محافظ نينوى يشكو قلة الدعم ويعد بإكمال بناء 250 مدرسة هذا العام

ترجمة/ حامد أحمد

ذكر محافظ نينوى نجم الجبوري، ان إدراته نجحت في تعزيز الاستقرار الأمني، على نحو كبير، ولكن تلكؤ الدعم من بغداد يضر بالاقتصاد المحلي بضمنه الاستثمار في مجال الطاقة، منوها في الوقت نفسه الى انه سيتم الانتهاء من اعمار 250 مدرسة في المحافظة خلال هذا العام.

وقال الجبوري في لقاء مع موقع، اراك أويل ريبورت Iraq Oil Report، انه بالإمكان مشاهدة جهود إعادة الإعمار في كل انحاء الموصل، مشيرا الى ان حكومته المحلية تمكنت من مد شبكة طرق جديدة واعادة أوصال المدينة النهرية من خلال مد وبناء عدة جسور جديدة على ضفتي نهر دجلة تمتد في كل انحاء المدينة.

ولكن معدل الدمار والأضرار ما يزال كبيرا خصوصا في المناطق القروية والريفية، ويشير الجبوري الى ان فرص الاستثمار لم يتم استغلالها بشكل كامل .

وكانت محافظة نينوى قد عانت كثيرا على مختلف الجبهات خلال السنوات الاخيرة، ليس فقط ما فعله عنف الارهاب بحق ملايين السكان على يد تنظيم داعش، بل الدمار الذي لحق بكل احياء المدينة وأرجاء محافظة نينوى خلال العمليات الحربية لطرد التنظيم من آخر معقل كان يحتله فيها.

وتتمتع المحافظة، ومركزها مدينة الموصل، بموقع جغرافي متميز حيث تشترك بحدود طويلة مع سوريا من الشمال، وتعتبر ثاني اكبر محافظة بعد بغداد من حيث التعداد السكاني والنمو الاقتصادي.

وقال الجبوري انه في وقت تشهد فيه البلاد تقييدات مالية حادة، فان نينوى تقع في اسفل قائمة اولويات الحكومة الاتحادية في بغداد، مشيرا الى انه في الوقت نفسه فان المحافظة ليست لها قوة كافية نسبيا لتخصيص اموال تمكنها من استقطاب الاستثمار المعين الذي تحتاجه. وكان الجبوري قد ذكر في تصريح صحفي سابق له “محافظة نينوى ومع كل الدمار الذي طال بنيتها التحتية وبالرغم من ان عدد سكانها يبلغ قرابة اربعة ملايين نسمة، الا ان الميزانية المركزية خصصت لها أقل من محافظات تقلها عددا، هذا اضافة الى الدمار الذي لحق بالمدينة”.

واضاف الجبوري في حديثه لموقع أويل ريبورت “الحقيقة ان دور الحكومات المحلية في العراق ما يزال مهمشا ويعتبر رئيسيا عندما يتعلق الأمر بانتاج النفط . قضايا استثمارات النفط متمركزة في وزارة النفط والحكومة المركزية”.

وقال الجبوري ان اغلاق حقل نفط القيارة في محافظة نينوى الذي تديره شركة سونانغول جراء الامتثال لحصص انتاج العراق وفقا لاتفاق اوبك بلاص، كان له اثر كبير على المنطقة المحيطة. وقال انه أثار هذه القضية مع وزير النفط، احسان اسماعيل، خلال زيارته الاخيرة لنينوى، فضلا عن دعوته لتوسيع نطاق عمل مصفى القيارة القريب.

ومضى الجبوري بقوله “اكثر عملنا يتركز حاليا على مشاريع البنى التحتية، والتي تشتمل على جسور ومستشفيات ومدارس. هذا العام سنستكمل اعمار 250 مدرسة. ولقد انتهينا من بناء جسر الحرية وخلال يومين او ثلاثة ايام من الان سنفتتح الجسر الثالث”.

وقال محافظ نينوى ان جسر بادوش سيتم افتتاحه في شهر أيار القادم، مشيرا الى استمرار العمل في جسرين آخرين أحدهما داخل المدينة والآخر في الجزء الجنوبي من المدينة.

واضاف قائلا “لدينا ايضا جسر القيارة الذي يبعد 50 الى 60 كم جنوب الموصل والذي يقع على طريق ستراتيجي مهم يؤدي الى مدينة اربيل أي بين الموصل واقليم كردستان ونحن نعمل على انجاز هذا الجسر حاليا، بالاضافة الى ذلك هناك شركة تعمل ايضا على انجاز وتأهيل جسر الكوير الرابط بين الموصل وكركوك”. وكان وزير النفط، احسان عبد الجبار، قد زار محافظة نينوى نهاية الشهر الماضي والتقى بالجبوري لتفقد احتياجات المحافظة وخصوصا في قطاعات النفط والكهرباء والبنى التحتية وما تحتاجه من مواد اولية في عمليات اكساء الشوارع وتأهيلها.