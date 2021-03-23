مدرب هولندا: فان دايك صاحب القرار النهائي لمشاركته في يورو 2021

أكد المدير الفني لمنتخب هولندا، فرانك دي بور، أن قائد الطواحين ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فيرجيل فان دايك، هو من سيحسم إمكانية مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2021.

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب قد خرج في تصريحات صحفية قبل أسابيع وأكد أن فان دايك وزميله، جو جوميز، لن يستطيعان المشاركة في اليورو.

ويتعافى فان دايك في الوقت الحالي من إصابة عبارة عن تمزق في أربطة الركبة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومن غير المحتمل، عودته للمشاركة في مباريات ليفربول قبل نهاية الموسم الحالي.

وتحدث دي بور عن موقف فان دايك من الاستدعاء للمشاركة في يورو 2020 في تصريحات لصحيفة “Voetbal International” الهولندية، وقال: “بالطبع، ليس قراري ما إذا كان فيرجيل سيشارك في أمم أوروبا أم لا، لكن بالمعلومات التي لدي في الوقت الحالي، أقول إن تواجده معنا غير مرجح”.

وتابع: “كمدرب لنادي ليفربول، مسؤول في النادي، يمكنني أن أفهم جيدًا التصريحات التي تخرج من هناك لأنك لا تريد أن تزيد الضغوط على اللاعب لحين عودته بكامل تعافيه بنسبة 100%”.

وأضاف: “لقد تحدثت مع فان دايك، طلبت منه عدم الإسراع في العودة حتى لا تعاوده الإصابة من جديد ولا يستطيع اللعب وقتها مع ليفربول”.

وواصل تصريحاته: “كمدرب لمنتخب هولندا، لا أعتمد عليه في الوقت الحالي، لكن إذا عاد وشارك مع ليفربول ربما ستكون مفاجأة رائعة بالنسبة لنا”.

واستمر: “سنرى ماذا سيحدث، أنا لا أريد أن أزيد الضغوط على فيرجيل على الإطلاق والقرار النهائي يرجع له وتقييم حالته وكيف يشعر؟!”.

وأتم: “سنواصل متابعة برنامجه العلاجي، وعندما تحين اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار سأدرس الأمر جيدًا، لذلك علينا الآن أن نتركه ليركز على عملية شفائه لأنها تسير على الطريق الصحيح لنعرف بعد بضعة أسابيع ما إذا كان هذا كافيًا أم لا”.