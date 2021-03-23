Posted on by

هدد بنشر صور فتاة.. إحباط محاولة ابتزاز الكترونية في ديالى

أعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة ابتزاز الكتروني لإحدى الفتيات في المحافظة.

وذكر بيان لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أن “الشرطة المجتمعية لبّت مناشدة فتاة من محافظة كركوك تعرضت لابتزاز الكتروني، وتهديد بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شخص من محافظة ديالى”.

واضاف أن “هذا الأمر دعا الشرطة المجتمعية الى التحرك السريع والوصول إلى عنوان المبتز، ومواجهته بأدلة الإدانة، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close