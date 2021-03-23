وزيرة الهجرة تبحث مع منظمة undp اعادة الاستقرار للمدن المحررة

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو مع وفد برنامج الأمم المتحدة ومنظمة ( undp) إلية التنسيق بين الجانبين في إعادة الحياة والاستقرار الى المدن المحررة وإرجاع الأسر من المخيمات المتبقية الجدعة الخامس وعامرية الفلوجة .

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد

وذكرت السيدة الوزيرة ” ان الجهد الذي بذلته الوزارة في إغلاق المخيمات كان استثنائيا خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات المرتبطة بتفشي الجائحة والتراجع الاقتصادي فضلا عن المعوقات التي كانت تقف دون إغلاق المخيمات

والنجاح الذي حققته كوادر الوزارة بإرجاع تلك الأسر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وبينت جابرو ” ان المتبقي من بين المخيمات المغلقة عدا إقليم كردستان هو مخيمي الجدعة الخامس وعامرية الفلوجة جراء عدد من المشكلات المتعلقة بالقاطنين في هذين المخيمين بسبب خلافات عشائرية وغيرها ، ونوهت السيدة الوزيرة ان ” المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود من اجل إعادة الحياة والاستقرار الى المدن المحررة بعد إرجاع سكانها الأصليين لمنازلهم وبطبيعة الحال فان الكثير من تلك المدن قد هدمت بناها التحتية وخاصة المنازل ، معربة عن ” املها في التعاون الوثيق بالإسراع في بناء او ترميم الدور المهدمة للأسر العائدة وذلك من خلال الدعم الاممي ومساعدة المجتمع الدولي ، الى ذلك أشادت الممثل المقيم السيدة زينة احمد والوفد المرافق “لها بخطة الوزارة في إغلاق المخيمات وإعادة قاطنيها الى مناطق سكناهم الاصلية .

وأبدت السيدة زينة والوفد المرافق لها التواصل مع الوزارة في متابعة خططها بخصوص الاندماج وإعادة الحياة والاستقرار وتقديم الدعم لبناء وترميم الدور المهدمة في تلك المدن