الحبس سنتين وغرامة 10 ملايين دينار لمستثمر تلكأ فـي إنشاء 943 وحدة سكنية!

اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أمس الثلاثاء، حكما ضد احد المدانين بقضايا التلاعب والهدر بالمال العام. وذكرت اللجنة في بيان مقتضب تلقته (المدى) ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اصدرت حكماً بالسجن لمدة سنتين مع فرض غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق المدان ياسر جاسم علي الساعدي المستثمر في القضية ق١٣٢/ ٢٠٢١.

ويشير الرقم أعلاه الى مشروع “نجمة بغداد السكني”. وينص على انشاء ٩٤٣ وحدة سكنية قرب قضاء ابي غريب على مساحة تقدر بـ(166 دونم).

وكان من المقرر ان يشمل المشروع، مراكز صحية، مركز تجاري، مدارس، مناطق ترفيهية، حدائق، مواقف للسيارات.

وذكر اعلام المحافظة في بيان، قبل عام، إن “محافظ بغداد وهيئة الاستثمار اشرفت على تقدم مراحل الانجاز في مشروع نجمة بغداد السكني الاستثماري ضمن مجموعة مشاريع سكنية ناهضة في العاصمة لإيجاد حلول مناسبة من اجل توفير السكن المناسب والآمن”.

واضاف المستثمر ياسر جاسم الساعدي بحسب البيان، ان “المجمع الذي يقع في الطريق القديم لأبي غريب مجاور كلية الزراعة يتكون من 943 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 250 مترا مربعا”.

واوضح الساعدي، ان “البنى التحتية ستكون متكاملة من ماء ومجاري وشوارع وارصفة مبلطة، بالاضافة الى وجود مسجد وثلاثة مجمعات تجارية ومستوصف طبي وابنية تعليمية مع نظام امني متكامل يشرف ويتحكم بثلاث بوابات”.