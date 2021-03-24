الحكومة تعلن صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء

صوت مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على صرف جزء من رواتب عقود وزارة الكهرباء، وتوفير الحصة التموينية بداية شهر رمضان.

كما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن “الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة”، مشيراً الى أن “الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً للورقة البيضاء”.

وأضاف أن “إصابات كورونا في تصاعد وخاصة بالقرى والأرياف”، مؤكداً أن “العراق سيستلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا”.

ولفت الى أن “مجلس الوزراء صوت على صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء”، مشيراً الى “تخصيص حوالي 261 مليار دينار كمستحقات للفلاحين ستسلم بالأيام القليلة المقبلة”.

وتابع ناظم أن “حصة تموينية ثانية كاملة ستوزع مع بداية شهر رمضان”.