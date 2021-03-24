الطلبة بلا رَحْلات .. التربية تبحث عن اسم المدرسة

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، أمس، على صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطلبة في مدينة الناصرية يؤدون امتحانهم من دون رَحْلات.

وقال فاروق إنه “من خلال تواصلنا مع مديرية تربية ذي قار حول الصور المنتشرة لطلاب يؤدون امتحانهم من دون رَحْلات، نفت الأخيرة صحة هذا الأمر”.

وأكد فاروق، أن “تربية ذي قار أكدت استمرار عملية إجراء الاختبارات بشكل جيد، وتقسيم الطلبة وفق جداول معينة، وأن الكل يجلس بشكل متناسق وجيد”.

وأضاف، “نتمنى تزويدنا باسم المدرسة والمحافظة، للصور المنشورة”، فيما بين أن “المسؤولية تقع على الجميع”. ودعا الأهالي والمواطنين إلى “التواصل مع الجهات المعنية عند الإشكال، وإيصال المعلومات بالشكل الكامل ليتنسى للجميع تصحيح الخطأ”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً توثق تأدية طلبة من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، امتحانات نصف السنة، على كراسٍ وطاولات بلاستيكية، قيل إنها مستأجرة، لعدم توفر الرَحْلات المخصصة لهم.