كتلة بابليون: جهات عديدة استولت على عقارات المسيحيين

اكد رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني، ان جهات عديدة استولت على عقارات المسيحيين، لافتا الى ان مبادرة السيد مقتدى الصدر اسهمت باسترجاع نحو اكثر من 100 عقار.

وقال الكلداني ان “جهات عديدة استولت على عقارات المسيحيين، منها احزاب سياسية وعصابات واخرى جهات مسلحة تدعي انتمائها للحشد الشعبي”، مبينا ان “بعض العقارات المغتصبة تم تغيير سندات ملكيتها من قبل جهات سياسية”.

واضاف، ان “تزوير كبير حدث لسندات الملكية لعقارات المسيحيين”، مؤكدا ان “اغلب عمليات الاستيلاء تتم في بغداد”.

وثمن مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشان تشكيل لجنة لاسترجاع عقارات المسيحيين”، مبينا انه “تم اعادة نحو اكثر من 100 عقار بعد المبادرة”.

واشار الى ان “لجنة التيار الصدري مستمرة في استرجاع عقارات المسيحيين”.