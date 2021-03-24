وكلاء الله على الأرض في توزيع صكوك الجنة و النار !!..

مع قصة شقيقين المثيرة في حضرة الله !..

بقلم مهدي قاسم

مع أنني أشك تماما في أن يمنح الله أي كان ، و مهما كان ، توكيلا في إدخال هذا أو ذاك إلى دار الجنة و مواقد النار ، لكون المسألة ستتحول آنذاك إلى تجارة وسمسرة ، بل إلى عمليات انتقام وتصفية حسابات بين بشر طمّاعين وجشعين أو خبثاء ولئيمين ، فمع ذلك لاحظنا في مناسبة رحيل الكاتبة التنويرية المعطاءة الدكتورة نوال السعداوي إن عددا ليس قليلا من الإسلاميين قرروا إرسالها إلى ” النار ” بكل أريحية وسخاء ، على أساس أنها ” كافرة” ؟!! ، كأنما هم بذلك قد تلقوا برقية تأكيد عصماء من الله ذاته !..

فالسؤال المشروع و المنطقي الذي يطرح نفسه هنا هو :

ــ يا ترى من هو ” الكافر” ؟ هل ذاك الذي يوعي الناس المظلومين بحقوقهم بهدف صون كرامتهم الآدمية ؟ أم ذاك الذي يتجاهل إرادة الله و يريد أن يقرر مصير البشر بالنيابة عنه ؟ ..

علما إنني قرأتُ ” قصة ” ـــ ذات مغزى وحكمة ـــ تثبت عكس ذلك في حالات أخرى ، أي ليس كل مؤمن وملتزم بشرط الدين ـــ بشكل آلي وضمن مظاهر خادعة وكاذبة ــ سيدخل الجنة حتما وبالضرورة ..

إذ تقول القصة أنه :

ــ كان الله جالسا على عرشه العظيم وحواليه مجموعة من أنبيائه المرسلين ، و أمامه حشد طويل من بشر فانين يتقدمون نحو بوابة الجنة و الجحيم حيث يقرر الله من خلال نظرة و سجل ضخم أمامه من يدخل الجنة أو جهنم ، و صادف وجود شقيقين بين ذلك الحشد الطويل والكبير,.. معروف عن أحدهما مصليا و صائما و حاجا ،بينما عن الثاني مترددا على نوادي تسلية وحانات سكر و قمار ..فما كانت دهشة الأنبياء عندما لاحظوا أن الله قد أشار بالسماح للسكير بدخول الجنة بينما المصلي الصائم والحاج إلى جهنم ، وحينذاك سألوا الله عل جلاله عن حكمة ذلك فقال :

ــإن الشقيق المصلي والصائم والحاج مخلوق منافق إذ كان يأكل حقوق بعض الناس لكي يثرى ويصبح غنيا .. كما إنه كان يحتال و يغش البعض الثاني .. و كذلك كان خبيث القلب ولئيم الطوية حيث يغتاب البعض الثالث من الناس ويسبب لهم أذية .. بينما الشقيق الثاني صحيح أنه لم يلتزم بشروط وفروض الدين إلا أنه كان نقي قلب ..وطيب روح .. سريع شفقة ورأفة على إنسان و حيوان في آن .. ومبادر دائم إلى تقديم مساعدة إلى محتاجين و ضعفاء وأيتام وكان يفعل كل ذلك بشكل تلقائي وعفوي ،و فقط من أجل المساعدة فحسب .. بينما أنا عندي قيمة الإنسان تكمن في أعماله الحسنة ، وليس في المظاهر والشكليات الخادعة والمضللة الزائفة ..