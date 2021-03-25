بسبب ميسي ومبابي .. باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع محمد صلاح

بدأ نادي باريس سان جيرمان، التفكير في خيارات جديدة الهدف منها تعويض صعوبة التعاقد مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، وإمكانية فقدان، كيليان مبابي، بالميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب الصحفي الشهير بصحيفة “التايمز” البريطانية، دونكان كاسلز، يفكر باريس سان جيرمان في ضم جناح ليفربول، محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفاد الصحفي أن أرقام محمد صلاح مع ليفربول تتحدث عن مستواه الفني وأيضًا سيفيد نادي باريس سان جيرمان على المستوى الاقتصادي خاصة وأنه الوجه الرياضي لشمال إفريقيا.

وارتبط اسم محمد صلاح في الفترة الماضية بإمكانية الرحيل عن ليفربول مع وجود اهتمام من قبل برشلونة وريـال مدريد، ويزعم كاسلز بأن المهاجم المصري قد يرحل بعد نهاية الموسم بعد استيائه في مباراة تشيلسي من مدربه، يورغن كلوب، بعد استبداله وهو ما يجعله غير سعيد في “أنفيلد”.

أيضًا يرى باريس سان جيرمان في محمد صلاح البديل المناسب لتعويض فشل التعاقد مع ميسي، الذي بدأت الأخبار في إسبانيا عن إمكانية تجديد عقده مع برشلونة خاصة مع فوز جوان لابورتا، برئاسة النادي الكتالوني.

بينما يرتبط مبابي بإمكانية الانتقال إلى ريـال مدريد بعد نهاية الموسم، في حالة عدم موافقته على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل من أجل استفادة النادي الفرنسي ماديًا من عملية البيع.

لذلك من الممكن أن ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان ضمن خطط الإدارة القطرية برئاسة ناصر الخليفي، في الصيف.