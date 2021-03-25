توجه المفوضية لإلغاء انتخابات الخارج ينسحب على قوات الأمن والسلاح المنفلت

انقسمت مواقف العراقيين إزاء قرار مفوضية الانتخابات بـ”عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج”، بسبب ضيق الوقت والإجراءات الصحية المتبعة على خلفية انتشار فايروس كورونا. البعض أيد القرار لأنه “سيلغي هدرا كبيرا في الموارد”، بينما انتقده آخرون لأنه “يحرم عراقيين من ممارسة حقوقهم الدستورية”، في الاقتراع كما أن “الأسباب التي أوردتها المفوضية غير مقنعة”، بحسب بعض المنتقدين.

وبحسب بيان المفوضية فإن “إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يوما تقريبا في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوما) فقط”.

كما أن وزارة الخارجية العراقية اعتذرت، بحسب البيان عن “إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول”.

وقال البيان إن “إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر”.

وقال الخبير العراقي في الشؤون القانونية، جمال الأسدي، لـ (موقع الحرة) إنه “في انتخابات 2010 كان مجموع المشاركين في انتخابات الخارج ما نسبته 2.5 بالمئة من عدد المشاركين في الانتخابات، وكانت نسبتهم 3.5 بالمئة من عدد المشاركين في الانتخابات في عام 2014، وقلت النسبة إلى 1.5 بالمئة في انتخابات 2018”.

ويعتقد الأسدي، الذي شغل سابقا منصب مفتش وزارة الداخلية العراقية، أن “من المنطقي جدا الاعتقاد بأن الانتخابات الحالية لو أجريت فلن يشترك بها سوى خمسة بالمئة من المصوتين، بسبب قيود الحركة والتنقل، وظروف كورونا، وحصر الانتخابات في الخارج بحاملي البطاقة البايومترية”.

والبايومترية هي بطاقة انتخابية تحتوي معلومات الناخب وبصماته وصورة لقرنية عينه ويعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في تخفيض احتمال حدوث تزوير في الانتخابات.

ويؤكد الأسدي أنه “لا يوجد نص قانوني يمنع المفوضية من الغاء التصويت في إحدى المناطق فضلا عن انتخابات الخارج، لأن نصوص القانون تحتوي صلاحيات مرنة للمفوضية في تحديد المراكز في المناطق الانتخابية “.

ويؤكد أن “اتجاه المفوضية في إلغاء انتخابات الخارج، إجراء منطقي وصحيح وقانوني، وفقا للظروف الحالية لهذه الانتخابات، وليس للانتخابات القادمة والتي من الممكن ان تتغير فيها المعطيات والظروف”.

ويؤيد وزير الدولة السابق، عبد المهدي المطيري، الذي ينتمي للتيار الصدري، قرار المفوضية مؤكدا أنه “قرار سليم، وإن جاء متأخرا”.

ويقول المطيري إن انتخابات الخارج تحتمل “وجود تزوير، وضعف الرقابة”، بالإضافة إلى أنها تتطلب “كلفا مالية عالية، وجهدا كبيرا سيرافق عملية الانتخاب بالأشخاص والوقت والأموال”، كما أن “تأثير أصوات الخارج على نتائج الانتخابات هو تأثير محدود”.

لكن سياسيين عراقيين وقانونيين آخرين يقولون إن “مبررات المفوضية ضعيفة وغير متسقة”، وانتقد بعضهم، وبينهم نواب ومتحدث سابق باسم الحكومة العراقية، قرار الإلغاء.

وقال المتحدث السابق باسم الحكومة، أحمد ملا طلال، إنه “يجب إلغاء انتخابات الداخل أيضا إذا استمر السلاح السائب والمال السياسي والاغتيال والقمع والتضييق”.

بينما طالب النائب في البرلمان أحمد الجبوري، بإلغاء “انتخابات الجيش والحشود أيضا”.

ويقول المختص بالشؤون القانونية، مصطفى رشيد، إن مبررات المفوضية جاءت على محوري وجود فايروس كورونا، وضيق الوقت، والمحوران “مردودان” لأن الانتخابات المبكرة يجري التحضير لها منذ عام تقريبا، كما أن فايروس كورونا موجود منذ نحو عام ونصف، وهناك دول كثيرة مثل الولايات المتحدة أجرت الانتخابات على أي حال”. ويضيف رشيد أن “المفوضية قالت إنها تحرص على سلامة موظفيها في حال أجريت الانتخابات خارج العراق، كأن العراق لا يحوي أعلى أعداد إصابات بكورونا بين دول المنطقة العربية، وكأن موظفي المفوضية سيكونون بأمان من الإصابة في العراق”.

وينتقد رشيد مبررات “ضيق مساحة السفارات العراقية”، مؤكدا أن من الممكن “افتتاح أماكن بديلة”.

ويقول السياسي العراقي محمد السعبري، إن “إلغاء الانتخابات في الخارج سببه “الخوف من السنة” لكونهم “أصبحوا أكثر في الخارج”، كما أن “شيعة المهجر أصبحوا يمقتون كل الوجوه الشيعية التي حكمت منذ 2003 وحتى اليوم”.