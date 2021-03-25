‹سائرون›: حل الخلافات مع الكورد بشأن الموازنة «قريباً جداً»

’’إضافة فقرات جديدة عليها قد يعطلها تماماً’’ …

أكد النائب عن تحالف ‹سائرون› بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن الخلافات مع الجانب الكوردي بشأن الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ سوف تحل «قريباً جداً»، حيث بقيت مسألة خلافية واحدة وهي لا تحمل الكثير من التعقيد.

وأوضح الزيادي أن «المسألة الخلافية هي بشأن الاستقطاع من المبالغ المصروفة للإقليم، حيث اللجنة المالية ترغب باسقطاع كامل للسنة بأكملها، فيما يرغب الجانب الكوردي باستقطاع شهري، وسوف تحل (هذه المسألة) ولن تشكل عائقاً».

بدر الزيادي

لافتاً إلى أن «بعض الكتل السياسية تريد إضافة فقرات إضافية ضمن الموازنة، وهذا ما قد يتسبب بمزيد من التأخير لتمرير الموازنة أو تعطيل تمريرها تماماً، واللجنة المالية أبلغت الكتل السياسية برفضها إضافة أي فقرة جديدة لكون ذلك سوف يفتح الباب أمام جميع الكتل لإضافة الفقرات التي تريدها، وهنا سوف نتجاوز المبلغ المحدد ضمن الموازنة وهذا ما يحتاج إلى تعديل الموازنة من جديد».