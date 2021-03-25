مسؤول في نينوى.. قائد في الحشد الشعبي يهدد منتسبيه إذا لم ينتخبوا شخصيات معينة!

كشف عضو مجلس محافظة نينوى المنحل علي خضير، الاربعاء، عن اعطاء وظائف في الحشد مقابل انتخاب شخصيات معينة، موضحا انها ليست طريقة لبناء دولة.

وقال خضير في حديث متلفز (24 آذار 2021)، انه “يوجد شخص في الموصل يدعى حيدر ابو كوثر مسؤول عن الحشود العشائرية السنية، ويتصرف كأنه مسؤول عن كل المنتسبين الموجودين في عملية ابداء الرأي واصدار التوجيهات للحشود التي توجد في اغلب المناطق بصورة عامة”، موضحا ان “غالبية السياسين يمتلكون حشودا”.

واضاف، ان “ابو كوثر يهدد منتسبي الحشد بفصلهم إذا لم ينتخبوا شخصيات معينة”.

واشار خضير الى انه “وجه كلاما لرئيس هيئة الحشد حول عدم احقيته بالتدخل بهذه الطريقه”، مبينا ان “بعض امري افواج الحشود العشائرية قد جمعوا باجات منتسبيهم وسجلوا ارقامها، ويبلغون المنتسب انه بعد الانتخابات يتم ارجاعها لضمان انتخاب شخصية معينة”.

N.A