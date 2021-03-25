وفد قطري يصل بغداد بالتزامن مع انطلاق تحضيرات قمة بغداد

قدم وفد قطري ترأسه وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار بغداد وأربيل، يوم أمس، دعوتان الى رئيسي الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لزيارة الدوحة. وسلَّم الوفد، رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الجمهورية برهم صالح، تضمّنت دعوة رسمية لزيارة قطر،

فيما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بحسب بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقته (المدى).

كما نقل الوفد الى رئيس مجلس الوزراء “تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال الكاظمي في الدوحة بأقرب فرصة ممكنة”، بحسب بيان لرئيس الحكومة. وفي وقت متأخر من يوم أمس وصل الوفد الى إقليم كردستان والتقى عددا من الشخصيات السياسية. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بغداد. وعقد الوزير العراقي ونظيره القطري مؤتمراً صحفياً مشتركاً، على ضوء هذه الزيارة. وتزامنت الزيارة مع انطلاق جولة المباحثات التمهيدية عبر الدائرة التلفزيونية المُغلقة المتعلقة بـ”قمة بغداد”.