200 خبير في العراق قريباً للمساهمة بإنجاز ميناء الفاو

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، أمس الأربعاء، عن قرب وصول 200 خبير ومعدات ومعامل كبيرة للمساهمة بانجاز ميناء الفاو.

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي في تصريح صحفي، إن “شركة دايو الكورية وجهت دعوة الى 200 خبير للمساهمة بإنجاز ميناء الفاو، مع اقتراب وصول معدات كبيرة منها مطرقة عملاقة لدق الركائز لأرصفة الميناء، فضلاً عن التعاقد لشراء معامل لإنجاز المشاريع المكلفة بها الشركة المنفذة بشكل رصين”.

وأضاف أن “الشركة الكورية باشرت بعدد من التحضيرات لأكثر من مشروع منها عملية مسح الميناء من الألغام والمنفلقات الحربية للحفاظ على سلامة العاملين، وقد استقدمت عدداً من الشركات المتخصصة بالكشف عنها وإزالتها، فضلاً عن المباشرة بعملية مسح لقاع قناة خور الزبير للبدء بأعمال النفق الذي يربط الضفة الشرقية بالغربية للطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو ـ أم قصر، مع المباشرة بعملية المسح الخاصة بالقناة الملاحية”، مؤكداً أن “الميناء سيشهد حركة كبيرة وعملاقة في العمل حال إطلاق الموازنة والتخصيصات المالية للمشروع”.

وأشار الفرطوسي الى أن “العاملين في مشروع ميناء الفاو هم من شركة تكنتيال الإيطالية، وهي شركة استشارية تعمل بصفتها المهندس المقيم في المشروع، فضلاً عن خبراء ومهندسين من شركة دايو الكورية والتعاون مع الملاكات الهندسية والفنية في هيئة ميناء الفاو الكبير التابعة لشركة الموانئ”.

ولفت الى “وجود 85 رصيفاً متبقياً ضمن الميناء سيتم عرضها خلال المدة المقبلة كفرص استثمارية او إحالتها للتشغيل المشترك بغية تحقيق فائدة أكبر للمشروع من ناحية الإيرادات المالية”.

وأشار الفرطوسي الى أن “هناك عقوداً أخرى لميناء الفاو تمت إحالتها قبل عامين وقد وصلت الى نسب انجاز متقدمة منها عقود السداد الصخرية التي وصلت نسبة انجازها الى 55 بالمئة، وطريق مدخل ميناء الفاو الذي وصل الى نسبة إنجاز 45 بالمئة، وكذلك حوض التصنيع لنفق قناة الخور الذي وصلت نسبة إنجازه الى 43 بالمئة”.

وأوضح أن “الطريق الدولي للميناء عبارة عن مشروعين أحدهما يخرج من ميناء الفاو باتجاه نفق خور الزبير ويمتد الى ناحية صفوان خارج حدود البصرة، وجار العمل به بصب القوالب الكونكريتية التي يتم نصبها في موقع النفق نهاية العام الحالي، والآخر يبدأ من ميناء الفاو مروراً بالنفق باتجاه أم قصر ويرتبط بالطريق الدولي السريع باتجاه بغداد، وهذا تجري عليه عمليات المسح من المخلفات الحربية”.